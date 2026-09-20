Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Йотова и Гюров заявиха един и същ ден и час за регистрация в ЦИК

Днес, 14:35
Президентът Илияна Йотова по времето, по което връчва мандата за служебен премиер на сегашният си противник за поста на държавен глава Андрей Гюров
БГНЕС
Президентът Илияна Йотова по времето, по което връчва мандата за служебен премиер на сегашният си противник за поста на държавен глава Андрей Гюров

Кандидатпрезидентските двойки "Йотова-Вълчев" и "Гюров-Кандев" обявиха един и същи ден и един и същи час за регистрация в ЦИК.

Утре в 11:00 ч. представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 25 октомври, съобщиха от Инициативния комитет.

При внасянето на документите ще присъстват Андрей Гюров и Георги Кандев, съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адв. Васил Стефанов. 

По същото време - пак утре от 11 часа, в Централната избирателна комисия съпредседателите на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент ще внесат списъка с над 9000 подписа за регистрация на кандидатите за участие в изборите на 25 октомври, съобщиха от ИК на Йотова и Вълчев. 

Срокът за регистрация на кандидат-президентски двойки изтича на 22 септември, в последния възможен ден "Възраждане" ще обяви своята. 

До вчера документи за регистрация подадоха още:

 

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

2. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

3. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

4. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

5. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

6. Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

7. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

8. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

9. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

10. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

11. Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

12. Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

13. Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

14. Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

15. Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

16. Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент

17. Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

президентски избори 2026

Още новини по темата

При дефектна разписка избирателят няма да може да гласува с хартия
19 Септ. 2026

Йотова не посмя да нарече Русия агресор
17 Септ. 2026

Премиерът си поръча опрятни улични полицаи с добър английски

17 Септ. 2026

2000 машини за гласуване чакат ремонт преди изборите
15 Септ. 2026

20 инициативни комитета и 8 партии ще участват в президентските избори

14 Септ. 2026

Борисов допусна вариант да подкрепи Гюров и Кандев
10 Септ. 2026

Поддръжниците на Гюров събраха комитет колкото парламент
10 Септ. 2026

Поне четирима от ГЕРБ издигат Илияна Йотова за президент
09 Септ. 2026

Йотова: България няма място в коалиции, доставящи оръжие за Украйна
08 Септ. 2026

За първи път ГЕРБ се отказа от участие в президентските избори
08 Септ. 2026

ДПС се регистрира за участие в президентските избори
04 Септ. 2026

В ГЕРБ спорят дали да издигнат кандидат за президент
04 Септ. 2026

ЦИК незнайно защо скри един от кандидат-президентите
03 Септ. 2026

ЦИК обеща мащабна разяснителна кампания за машинния вот
01 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки