При дефектна разписка избирателят няма да може да гласува с хартия

Ако се случи така, че машината, с която гласуваме на изборите, отпечата дефектна или непълна контролна разписка, няма да имаме възможност да гласуваме с хартиена бюлетина, както преди. Това е записано в правилата , които определят реда и условията за машинното гласуване на предстоящите президентски избори на 25 октомври, приети от Централната избирателна комисия (ЦИК).

До последните промени в Изборния кодекс устройствата печатаха т.нар. машинни бюлетини, които впоследствие се брояха от избирателните комисии. Тогава имаше случаи – малко на брой, но публично видими, при които машините печатаха частични или изцяло бели бюлетини. Причината – дали от принтерите, дали от хартията, така и не стана известна. Тогава на избирателите се позволяваше да гласуват отново, с хартиена бюлетина.

Сега машинните бюлетини са премахнати, а традиционните хартиени бюлетини, попълвани с химикалка, ще се ползват само по изключение. Основно ще се гласува с машините, които ще отпечатват контролни разписки. ЦИК е решила, че в случай на проблеми с разписките, няма да се дава хартиена бюлетина.

В същото време, на разписките се отдава важна роля. Ако машинното гласуване е невъзможно, "поради възникнали непреодолими външни обстоятелства", тогава се преминава на хартия. А в края на изборния ден, ако не може да се отпечата протокол с резултатите от машината, те ще се определят на база на преброените разписки. Интересно е, ако има дефектни разписки, как ще се отчитат.