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При дефектна разписка избирателят няма да може да гласува с хартия

Така разпореди ЦИК в правилата, по които ще се провежда машинното гласуване

Днес, 18:57
На предни избори, когато се ползваха т.нар. машинни бюлетини, имаше проблеми при отпечатването им.
БНТ
На предни избори, когато се ползваха т.нар. машинни бюлетини, имаше проблеми при отпечатването им.

Ако се случи така, че машината, с която гласуваме на изборите, отпечата дефектна или непълна контролна разписка, няма да имаме възможност да гласуваме с хартиена бюлетина, както преди. Това е записано в правилата, които определят реда и условията за машинното гласуване на предстоящите президентски избори на 25 октомври, приети от Централната избирателна комисия (ЦИК).

До последните промени в Изборния кодекс устройствата печатаха т.нар. машинни бюлетини, които впоследствие се брояха от избирателните комисии. Тогава имаше случаи – малко на брой, но публично видими, при които машините печатаха частични или изцяло бели бюлетини. Причината – дали от принтерите, дали от хартията, така и не стана известна. Тогава на избирателите се позволяваше да гласуват отново, с хартиена бюлетина.

Сега машинните бюлетини са премахнати, а традиционните хартиени бюлетини, попълвани с химикалка, ще се ползват само по изключение. Основно ще се гласува с машините, които ще отпечатват контролни разписки. ЦИК е решила, че в случай на проблеми с разписките, няма да се дава хартиена бюлетина.

В същото време, на разписките се отдава важна роля. Ако машинното гласуване е невъзможно, "поради възникнали непреодолими външни обстоятелства", тогава се преминава на хартия. А в края на изборния ден, ако не може да се отпечата протокол с резултатите от машината, те ще се определят на база на преброените разписки. Интересно е, ако има дефектни разписки, как ще се отчитат.

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ЦИК, машинно гласуване, президентски избори 2026

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