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ПБ обяви за фалшива "Фейсбук" страница с благодарности към Украйна

Днес, 18:13
Така изглежда страницата, от която тръгна публикацията.
Скрийншот/Фейсбук
Така изглежда страницата, от която тръгна публикацията.

Според "Прогресивна България" Фейсбук страницата, която прати благодарности на Украйна от името на българските управляващи за високата им оценка за родната дипломация, е фалшива. Такъв коментар направиха от пресцентъра на партията пред "Сега" по повод нашумялата публикация. От ПБ казаха, че вече са докладвали страницата и очакват реакция от социалната мрежа.

Това е кулминацията на бъркотията, която се заформи в края на седмицата покрай участието на президента Илияна Йотова на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Там върховният представител на ЕС Кая Калас представи съвместно изявление на 50 държави, включително България, в подкрепа на Украйна срещу руската агресия. Йотова се разграничи от позицията, като обяви, че българската страна е имала резерви, които не е могла да изрази. От външното ни министерство я подкрепиха, както и депутатите на ПБ.

Случаят взриви парламентарната опозиция, която, както никога, се обедини и поиска властта да се обясни в Народното събрание. Управляващото мнозинство отхвърли всички искания за изслушване. Едва ли обаче историята ще заглъхне толкова лесно, предвид на това, че влязохме в предизборна кампания, а Йотова е кандидатът, зад когото стои формацията на Румен Радев.

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Ключови думи:

Прогресивна България, Илияна Йотова, Украйна

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