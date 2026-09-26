ПБ обяви за фалшива "Фейсбук" страница с благодарности към Украйна

Според "Прогресивна България" Фейсбук страницата, която прати благодарности на Украйна от името на българските управляващи за високата им оценка за родната дипломация, е фалшива. Такъв коментар направиха от пресцентъра на партията пред "Сега" по повод нашумялата публикация. От ПБ казаха, че вече са докладвали страницата и очакват реакция от социалната мрежа.

Това е кулминацията на бъркотията, която се заформи в края на седмицата покрай участието на президента Илияна Йотова на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Там върховният представител на ЕС Кая Калас представи съвместно изявление на 50 държави, включително България, в подкрепа на Украйна срещу руската агресия. Йотова се разграничи от позицията, като обяви, че българската страна е имала резерви, които не е могла да изрази. От външното ни министерство я подкрепиха, както и депутатите на ПБ.