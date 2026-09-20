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Кой кум, кой кмет... Радев овладява десетки общини без избори

Днес, 16:53

Созопол e “най-прогресивната" община в България. Лидерът на общинската структура на партия „Прогресивна България“ е и зам.-кмет на общината. Самият кмет е в инициативния комитет на Илияна Йотова. Цели четирима общински съветници, плюс други съветници, плюс редови общински служители са учредители на структурата на „Прогресивна България“ в Созопол.

В община Родопи, област Пловдив, председател на структурата на „Прогресивна България“ е самият кмет на общината. Така е в Кричим, знае се. В Златарица структурата оглави бивш кмет, който е... брат на настоящия. В Белоградчик лидер на общинската структура е зам.-кметица. Отново зам.-кмет е председател на местната организация на „Прогресивна България“ в Смядово. „Прогресивна България“ има в Сандански двама лидери. Единият от тях е председателят на общинския съвет. В Хайредин: лидерът си е един – също шефът на общинския съвет.

Кой кум, кой брат, кой кмет или зам.-кмет... - бавно и полека първенци в местната власт се оказват и първенци в партията на Румен Радев, без тя да е участвала в местни избори.

Гледайте видеото на журналиста Диян Божидаров и оператора Михаил Дечев, за да видите:

- Кои още общини са част от процеса

- За какво говори цялото това явление

- Коя партия най-много се обезкръвява за сметка на формацията на Радев

- Как партийни лица не се свенят да се саморекламират пред общинските символи.

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Ключови думи:

Прогресивна България, кмет, Изгубени в превода

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