Радев иска да цепи ЕС отвътре

"Според мен премиерът Радев не иска България да напусне нито НАТО, нито ЕС. Той иска да цепи отвътре ЕС, да бъде това, което беше Орбан дълги години. На Европа ѝ отне време, но се справи с Орбан. Смятам, че с България ще се справи по-лесно." Това мнение изрази бившият външен министър Надежда Нейнски в предаването "(О)позиция".

Това поведение на премиера съвпада с интересите на Русия, която не може да победи Европа, но желае да разбие единството ѝ. Докато България има интерес от силна Европа. "България не трябва да се превръща в троянски кон в ЕС, защото това не е нейният интерес. Не за да услужим на Урсула фон дер Лайен, на Мерц, на който и да било – заради самите нас нямаме интерес да рушим единството на ЕС, освен ако не искаме да преминем в руската орбита ... Силата на България се мултиплицира през съюзите, а не намалява. Сама на тепиха България няма никакви шансове с Русия", изтъкна Нейнски.

Тя отхвърли претенциите на Радев, че може да води "многовекторна политика", като посочи, че това е възможно само за силни държави. "Няма как да бъдеш посредник между твоите съюзници и държава, която иска да разруши европейския ред", смята Нейнски.

Тя определи като манипулативни твърденията на премиера и подкрепяния от него президент Илияна Йотова, че "коалицията на желаещите" ще тласне България към директна война с Русия, и защити помощта за Украйна. "Коалицията на желаещите подкрепя Украйна в справедливата ѝ битка за защита на нейната територия и независимост. Ако, не дай си боже, утре България бъде нападната, ние ще очакваме Европа и НАТО да ни защитят", подчерта бившият външен министър.

Какво още можете да чуете в интервюто:

- има ли последствия за Европа от изборната победа на АзГ в Германия

- може ли България да си позволи "многовекторната политика" на Радев

-за геополитическия сблъсък в българските президентски избори