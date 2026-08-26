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Зеленски удостои Надежда
Нейнски с орден "Княгиня Олга"

Украинският президент благодари на Илияна Йотова, че го е поздравила за 35-ата годишнина от независимостта на Украйна

26 Авг. 2026
Надежда Нейнски
БГНЕС
Надежда Нейнски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е удостоил с орден "Княгиня Олга" бившия министър на външните работи Надежда Нейнски. Същото отличие е получила и президентът на Молдова Мая Санду. На Нейнски ордена е трета степен, а на Санду е първа степен.

Указът на украинския президент е подписан на 21 август. Нейнски е единствената българка сред отличени лидери от различни държави, сред които са и канцлерът на Германия Фридрих Мерц и премиерът на Канада Марк Карни, наградени с ордени "Ярослав Мъдри". Премиерът на Латвия Андрис Кулбергс пък получава "Орден за заслуги".

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща е отличен с "Ордена на Европа".

Отличията се дават за значителен личен принос за укрепване на междудържавното сътрудничество, подкрепа на държавния суверенитет и териториалната цялост на Украйна, запазване на историческата памет на украинския народ, благотворителна дейност и популяризиране на украинската държава по света.

Междувременно украинският президент благодари на българския си колега Илияна Йотова, че го е поздравила за Деня на Украйна. "Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, @IlianaIotova, че сте до нашия народ, както и за сърдечните пожелания по повод 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Двете ни страни могат да извлекат значителни ползи от задълбочаването на двустранните отношения в множество сфери", пише Зеленски в Туитър.

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