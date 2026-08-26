Президентът на Украйна Володимир Зеленски е удостоил с орден "Княгиня Олга" бившия министър на външните работи Надежда Нейнски. Същото отличие е получила и президентът на Молдова Мая Санду. На Нейнски ордена е трета степен, а на Санду е първа степен.

Указът на украинския президент е подписан на 21 август. Нейнски е единствената българка сред отличени лидери от различни държави, сред които са и канцлерът на Германия Фридрих Мерц и премиерът на Канада Марк Карни, наградени с ордени "Ярослав Мъдри". Премиерът на Латвия Андрис Кулбергс пък получава "Орден за заслуги".

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща е отличен с "Ордена на Европа".

Отличията се дават за значителен личен принос за укрепване на междудържавното сътрудничество, подкрепа на държавния суверенитет и териториалната цялост на Украйна, запазване на историческата памет на украинския народ, благотворителна дейност и популяризиране на украинската държава по света.

Ukraine deeply values Bulgaria’s support and friendship. Thank you, @IlianaIotova, for standing with our people and for your heartfelt wishes on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine’s Independence. Our two countries have much to gain from deepening our bilateral… pic.twitter.com/Cmo1JRjMWm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 август 2026 г.

Междувременно украинският президент благодари на българския си колега Илияна Йотова, че го е поздравила за Деня на Украйна. "Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, @IlianaIotova, че сте до нашия народ, както и за сърдечните пожелания по повод 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Двете ни страни могат да извлекат значителни ползи от задълбочаването на двустранните отношения в множество сфери", пише Зеленски в Туитър.