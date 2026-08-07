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Няма обратен път за Инфантино във ФИФА

Босът на футбола сбърка фатално момента и е обречен като президент, смята журналистът Ивайло Йолчев

07 Авг. 2026

Не толкова идеята за вкарване на частни инвеститори във футбола, а моментът за прокарването ѝ и особено изборът на партньори се оказаха фатални за бъдещето на Джани Инфантино като президент на ФИФА. Такова мнение сподели журналистът Ивайло Йолчев при гостуването си в предаването "(О)позиция" на "Сега".

Темата на разговор беше глобалното недоволство от действията на швейцарския бос на световната федерация. През последните десетина дни Инфантино първо обяви зад гърба на всички, че планира създаване на търговско дружество FIFA Forward Enterprise, което да управлява световните първенства и в което 20% участие да имат частни инвеститори. А после беше унизително принуден да се откаже от идеята, след като срещна яростен отпор от Европа, Северна Америка и Азия.

Според него навлизането на частния бизнес в професионалния спорт не е основният проблем: "Самата идея я има приложена в много други спортове - голф, Формула 1, волейбол. Но няма как да сравняваме например този тузарски спорт голфа с футбола. А и в случая идеята не е особено добра, защото не е ясно при подписването на такъв договор какво ще следва нататък." Според Йолчев Инфантино го е направил във възможно най-неподходящия момент. Журналистът  смята, че Инфантино е обречен като президент на ФИФА и много трудно ще запази поста си на изборния конгрес през март 2027 г.:

"Факт е, че повечето от най-приближените му хора се обърнаха срещу него и се отрекоха от действията му. Не съм сигурен доколко всеки от тях е искрен, че не е бил запознат с плановете, но така или иначе подкрепата към него гасне."


В предаването вижте още:

- къде е мястото и гласът на България в процесите на световния футбол;

- може ли да има световно първенство без участието на Европа;

- има ли нужда футболът от допълнителна комерсиализация;

- кои са фигурите, спрягани за евентуален наследник на Инфантино начело на ФИФА.

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Ключови думи:

Ивайло Йолчев, (О)позиция

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