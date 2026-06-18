Руският патриарх Гундяев унижи Радев, а той сега го защитава

Политиката "крачка напред, две назад", която правителството на премиера Румен Радев демонстрира досега, не е нова. "Бяхме свикнали на този прийом от страна на г-н Борисов - да пуска димка, пуска някой да обере пешкира и накрая отменя очевидната грешка. Ако това ще е прийомът на Радев, за това ли гласуваха за него? Липсата на единна стратегия в правителството е очевадна, както и липсата на кадри, това са хора, които нямат компетенции", каза за предаването "(О)позиция" писателят Радослав Бимбалов.

"България се опитва да вземе завоя, който Орбан държеше дълго време и който завой обаче изкара Унгария от орбитата на успешните европейски държави", коментира Бимбалов външната политика на кабинета. Поводът за думите му е отказът на България да подкрепи санкциите срещу руския патриарх Кирил. Според Бимбалов България се превръща в прът в колелото на една нова, успешна и обединена Европа. "Това би трябвало да притеснява всички ни", каза той. Писателят припомни, че "Радев понесе срам от Гундяев (Владимир Гундяев е светското име на руския патриарх, б.р.) преди 8 години, когато Гундяев размаха пръст и му се накара. А сега Радев защитава този, който го унижи".

На въпрос на какво се дължи затишието при партийните лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски Бимбалов отговори, че при двамата има борба за оцеляване в момента. "Разместването на пластовете няма общо с дълбоката държава. Олигархичните кръгове не са изчензали. Борисов и Пеевски са просто пионки в голямата игра", смята той.

В предаването ще видите:

- За култа към личността на премиера Радев и милионите, хвърлени в кампанията му.

- Защо по-големият проблем за България е заложническата криза, отколкото политическата?

- До каква степен една неформална организация може да повлияе на президентска кандидатура за изборите през ноември?