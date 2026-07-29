Двама кандидат-президенти се борят за любовта на Радев

“Без желанието на Андрей Гюров и на инициативния комитет, който ще го издигне, няма шанс да се стигне до “нова сглобка”, каза в предаването “(О)позиция” политическият пиар Арман Бабикян във връзка с призивите на ГЕРБ към “Продължаваме промяната” и “Демократична България” за преодоляване на разделителните линии и номинирането на общ кандидат.

По думите на Бабикян, решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент толкова рано е било провокирано от липсата на навременни уверения от страна на премиера Румен Радев, с когото бяха политически партньори в продължение на 9 години. По този начин е оставила “въпросителната да увисне на неговата врата”. Припомняме, че след като Йотова каза, че ще се кандидатира за президент миналия петък, тя веднага бе подкрепена от лидера на БСП Крум Зарков. Последен заяви подкрепа премиерът Румен Радев.

Според Бабикян виждаме двама кандидати, които се борят за “любовта на Радев”, визирайки декана на Юридическия факултет на СУ Даниел Вълчев, който наскоро заяви, че би се явил на изборите като граждански кандидат и похвали вънщната политика на правителството. “Очаквам останалите кандидати да се борят за любовта на гражданите”, каза той. И допълни, че “мисълта, че Радев мъкне 3 синджира роби и 1 млн. и 400 хил. гласа и затова някой ще бъде избран за някакъв, е порочна за една мажоритарна кампания”.

Бабикян също така заяви, че все още не вижда предизборна кампания от г-жа Илияна Йотова “освен една демонстрация в централното държавно политическо предаване малко преди начллото на летните отпуски, което случайно се случи. Малко елементарна театрална постановка, но в НАТФИЗ имат други проблеми”, каза той, имайки предвид участието на държавния глава в предаването “Панорама”, където обяви, че ще се кандидатира за президент.

В предаването ще чуете още:

- Каква трябва да е настоящата президентска кампания?

- Защо Андрей Гюров все още не е обявил кандидатурата си?

- Какъв тип кандидат търси електоратът?

- Стресна ли се премиерът Румен Радев от мнозинството, което получи?

- Очакват ли се протести срещу правителството?