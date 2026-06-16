Депутатите си добавят още 2/3 към уж замразените заплати

Популистко е решението на ПБ да замрази заплатите на депутатите, като в същото време остави всичките им парични добавки и привилегии, които прибавят 2/3 към основното им възнаграждение. Това коментира бившият депутат Мария Капон в предаването "(О)позиция". Тя разказа, че народните представители, които са избрани от районите, където живеят, получават командировъчни и пътни пари, за да се приберат вкъщи през почивните дни. Мария Капон разкрива и колко пари още печелят народните представители в допълнение към заплатите, като 15-те процента добавка за тези, които са "доктор на науките".

Тя вижда проблем и в опитите на правителството да взима пари отвсякъде, включително от образованието и здравеопазването, за да запуши дупките в бюджета. "Отдавам го на некомпетентност и на паника за това, че дефицитът е много голям и не знаят какво да правят", смята ексдепутатът.

Управлението на Румен Радев показва арогантност, проличаваща в начина, по който говори за военната подкрепа за Украйна, посочи бившият депутат. Тя напомни за коментарите на военния министър Димитър Стоянов, че повече няма да даваме оръжие.

"Той и досега не го е давал. Няма да храним някого, му казваме, а ние досега не сме му дали и купичка с боб. Това е арогантността, с която искаш да се харесаш на хора в социалните мрежи, на хора, които си лъгал, че ще правиш определени неща, за които нямаш силата и възможността. Да си популист, да храниш с думи хората, които искат да чуят аргумент за омразата си, това няма да помогне нито на страната, нито на управлението", казва Капон.

Какво още ще чуете в разговора:

- какво е мястото на лобизма в политиката

- докъде е разумно да се орязват партийните субсидии

- възможно ли е да се реформира държавата

- донесе ли със себе си Румен Радев безконтролна власт

- какво може да направи опозицията на президентския вот

- какви са шансовете на евентуална двойка Андрей Гюров- Георги Кандев на президентските избори