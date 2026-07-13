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България повтаря с "Уестингхаус" грешките с АЕЦ "Белене"

Как се източва Първа атомна - проф. Георги Касчиев разказва за порочните сделки и "специалните" фирми

Днес, 16:13

"АЕЦ „Козлодуй“ е в упадък от есента на 2022 г.  Когато през април станах председател на борда, открих усложнена структура, огромен числен състав, растящи разходи, странни договори, зле направени обществени поръчки, разказа в предаването (О)позиция Георги Касчиев, който на 11 юли научи от медии, че го отстраняват от ръководството на АЕЦ-а.

Професорът установил, че централата се източва под политически натиск и в интерес на олигарси по всевъзможни начини – от закупуване на оборудване на безбожни цени до дарения – по 4 млн. годишно. За да угоди на Бойко Борисов, АЕЦ е била спонсор на местен футболен клуб.

Проф. Касчиев, който е ядрен експерт от световна класа, е подготвял сериозни реформи в централата - вкл. план за икономии и съкращения на персонал. Освен това е работил по многобройни сигнали за опорочени сделки и поръчки. Сред скандалните случаи е дублирането на поръчки за скъпо оборудване - чохли, контейнери за отработило ядрено гориво. Въпреки че вече имало договор с руския завод производител за чохли, достатъчни за идните 7-8, била пусната нова процедура – за всеки случай - за още 44 „чохъла“, за 33 млн. евро. В друг случай бил сключен договор за доставка на арматури на безбожно високи, космически цени, 10 пъти над пазарните. Имало много сигнали за такива сделки и че те се прокарват от няколко човека на високи позиции в централата.

Като шеф на борда професорът възложил проверки и анализи за няколко съмнителни процедури, които е трябвало да бъдат обсъдени на заседание на съвета на директорите на 16 юли. В дневния ред е имало и точка за приемане на програма за съкращаване на разходите. Точно преди заседанието го сменят - с чужд на енергетиката човек, ген. Драгомир Димитров, бивш шеф на Агенция Разузнаване, възпитаник на школата в Симеоново, сътрудник на ДС.

Два дни преди да бъде отстранен Касчиев, премиерът Румен Радев се срещна с „Уестингхаус – възможно ли е да има връзка между двете събития? Да, отговаря професорът, който има сериозни критики към забавянето на проекта за нови ядрени мощности в Козлодуй.

Разходите за Седми и Осми блок вече са 350-370 млн. долара, а реално много малко е свършено. Вината за неспазването на графика е основно на българската страна, най-вече защото заради липса на инженерен капацитет, смята проф. Касчиев. Остава неясен важният въпрос – цената и финансирането. "Знаем, че такива блокове в САЩ и в Полша струват 35-36,5 милиарда долара. А ние не можем или не смеем да кажем колко ще струват", казва експертът.

Още от видеото

- Защо проф. Касчиев твърди, че проектът за Седми и Осми блок в Козлодуй върви по пътя на АЕЦ „Белене“? 

- Как Ива Петрова, министър на енергетиката, „мотивира“ смяната на върха в АЕЦ? 

- Защо златната кокошка на българската енергетика е опряла до многомилионен заем за изплащане на заплатите.

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Ключови думи:

проф. Георги Касчиев, (О)позиция

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