Радев си мисли, че е като Тръмп. Не е!

Като огромна грешка определи икономистът Евгений Кънев противоречивото поведение на новата власт относно съвместната инвестиция с "Райнметал". В предаването “(О)позиция” той коментира обявеното от правителството на Румен Радев намерение за цялостна ревизия на сключеното миналата година споразумение с германския оръжеен концерн за изграждане на два завода у нас - за барут и боеприпаси.

"Дали от неопитност или нарочно, но не може, когато имаш такъв стратегически инвеститор, дошъл да преобърне нашата военна индустрия, която почти не е интегрирана в системата на НАТО и бълва продукция по съветски лицензи, да кажеш, че нямаш пари", посочи икономистът. Според него има много начини за финансиране на подобен проект, който е с осигурени пазари, и не е необходимо да се ангажират средства директно от бюджета.

Премиерът първо обяви чрез своите заместници, че проектът е сбъркан и се нуждае от пълна ревизия, а след това, че иска да разшири обхвата на съвместната дейност с „Райнметал“, а по-късно стана ясно, че иска проектът да включва и офсетни договори. Тези обрати в позициите гостът ни коментира така: "Радев е чул, че Тръмп прави такива сделки. Обаче още не е разбрал, че нито има лостовете, нито капацитета да принуждава големите играчи да правят сделки с него. Те просто отиват другаде да правят сделки, които са изгодни за тях."

"Много е възможно да изпуснем "Райнметал" и той да избере друга държава", посочи Кънев. В Германия в момента се прави същия завод за барут и този в България е добавка към капацитета им, защото вероятно германците са сметнали, че имат много по-голям пазар.

Кънев отбеляза, че в споразумението с "Райнметал", подписано от правителството на Росен Желязков, наистина има смущаващи неща: "Не е ясно кой е определил този 1 милиард евро като стойност на инвестицията. Ако Германия е оценила на 510 млн. евро своята част под формата на технологии, патенти, ноухау, управление на процесите и реализацията на пазара, то останалите 490 млн. евро са огромна сума за България и тя със сигурност не покрива строителството на един завод, защото струва много по-малко".

Съмнително според него е също изнасянето на строителството в друго дружество, което впоследствие ще отдаде под наем на смесеното дружество между ВМЗ и "Райнметал". Този факт поражда съмнение за посивяване на сделката, защото не е ясно какви разходи и потоци ще бъдат направени и какъв ще е контролът. Неприятно впечатление прави също, че предишната власт директно ангажира бюджета с поемането на разходите от българска страна.

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