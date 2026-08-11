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Руските неонацистки мрежи се разпространяват свободно у нас

11 Авг. 2026

Радикалните десни движения набъбнаха през последните 10 - 15 години. И през тези последни 6 години, за които редовно се говори на европейско ниво, от българските институции няма никакъв интерес. Това коментира журналистът и анализатор Руслан Трад в предаването на "Сега" "(О)позиция" по повод жестокото убийство в Пловдив, за което обвинения получиха петима младежи.

"Аз лично съм много учуден от бездействието (на МВР и службите, б.а.), защото някои от тези комуникации са всъщност видими. Дори най-малко ако засегнете някой член на такава общност, много бързо бивате третирани като враг и се организира онлайн "тричане". Това не са скрити неща, те са изключително видими за всички нас и аз съм изключително изненадан, че няма по-сериозна реакция от силите за сигурност, като много от тези организации и общности са изключително насилствени по редица начини", посочи още Трад. Според него по принцип ГДБОП следи подобни общности, но "когато се стигне до действие, там вече се пропуква всичко". "Това е изключително странно, тъй като тези общности очевидно са проблем за сигурността. Много от тези общности рано или късно стигат до организираната престъпност", допълни той.

Журналистът обясни, че масовото мнение в тези групи е, че няма да има никакви рестрикции или санкции върху тях и последствия, ако извършат престъпление. Така се връщаме на темата за безнаказаността и липсата на усещане, че правосъдието работи. Много е лесно, когато си в такава общност и изложен на дезинформация, на съдържание, което е изключително насилствено, да направиш следващата крачка, каза Трад.

Според него най-малкото трябва да се проследят финансовите потоци на тези общности. Той посочи, че много от тези общности през годините са развили онлайн магазини, успяват да формират кампании за финансиране, което остава безотчетно. "Говорим за криптовалути, които трудно се проследяват", каза журналистът.

На въпрос дали ако правителството сега се фокусира върху този проблем, ще се измести фокусът от борбата с олигархията, която обещаваха, журналистът коментира, че "такива събития идват страхотно на политически елит". "Не назовавам партии, защото те всички много си приличат в поведението. Много по-лесно е да говориш за младежи, изгубили пътя си, които са стигнали до насилие, отколкото да говориш, че трябва да действа срещу огромни схеми, в които се точат държавни пари и се прикриват хора", каза той.

Трад припомни, че случаят от Пловдив не е първият подобен насилствен случай, в който са замесени младежи. "Това е част от културата, на мрежа от групи, които се създадоха през последните 15 години и малко повече, които групи последователно се развиваха извън вниманието на обществото. Това са общности, които се формират най-вече онлайн. Не си представяйте инфраструктура и офис. Говорим за онлайн общности, които много често призовават за офлайн насилие или дейност. Събират се в чат групи, в затворени канали, в Телеграм, във Фейсбук, има и профили в Инстаграм", обясни той.

"Знаците, които виждаме на снимките от Пловдив, показват, че руските неонацистки мрежи явно се разпространяват доста широко. Аз съм далеч от мисълта, че конкретният сегмент младежи осъзнават дали са част от някаква руска мрежа или не. Сигурен съм, че не са част от такива групи. Тук проблемът е по-голям и става дума за идеологията, тъй като тя много лесно се разпространява. И тази идеология беше изключително засилена малко преди първата инвазия в Украйна, още в 2014 г., може би 2-3 години преди това", посочи Трад. По думите му тези движения следват един модел - инфилтрация в училище, спортните клубове и фитнес клубовете, до финалната фаза, която е включване в паравоенни структури.

Според него в България имаме сериозен проблем с липсата на политики към младежите. "Един голям сегмент от обществото ни се чувства изключително несъпричастен към обществото като цяло, към политическата система. И това се вижда и в дори най-простите чатове, които сме успели да се инфилтрираме през годините."


Във видеото вижте още:

- Как социалните мрежи станаха от постижение проблем?

- Как еволюира насилието, за да стигне до убийство на човек.

- Може ли да твърдим, че руски неонацискти мрежи влияят върху децата тук в България?

- Забраната на социалните мрежи до определена възраст и религиозното образование решение ли е?

- Защо феномени като "Ловци на педофили" не се разпознават като проблем.

 

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Ключови думи:

Руслан Трад, (О)позиция

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