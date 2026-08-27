Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Джуджетата натискат за свои аватари в следващия ВСС

27 Авг. 2026

"Джуджетата" и "нотариусите" в прокуратурата не са се отказали. Те ще направят опити да вкарат свои представители в следващия Висш съдебен съвет. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" прокурор Владимир Николов, който е кандидат за член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота. 

"Подобни кръгове няма да се откажат. Те не могат да го направят, защото знаят какво ще последва. Ако имаме система, изградена на база на почтеност, на отговорност, на ясни правила, такъв Висш съдебен съвет ще осветли подобни порочни практики, там ще бъде отворена вратата за промяна на модела по един коренно различен начин, съответно за търсене на отговорност от лицата, които са извършили злоупотреби", каза Николов. Затова, според него, ще има опити за въздействие върху изборния процес. 

Той припомни, че след кандидатите няма хора, за които са били осветени данни и съмнения за зависимости. "Опасността е тук да бъдат представени техни аватари или проксита, които да се брандират по по-лицеприятен начин, и да продължат тази политика в следващия ВСС. Тази опасност е реална", посочи Николов. Но допълни, че вътре в съдебната система магистратите са "неясно кой кое и какво прави". Все пак той подозира, че "ще има и опити определени хора, които са, може би, свързани с тези кръгове, да се опитат да се представят дори като борци срещу статуквото, като някакви реформатори".

"Организираната престъпност вирее там, където институциите оставят канал за влияние, където има зависимости, където има злоупотреби с власт, където има непрозрачни кадрови решения. Организираните престъпни групи, включително джуджетата, ги е страх от публичността", каза още той.

 

Във видеото вижте още:

  • Как се влияе върху магистрат?
  • Може ли някой, който е бил в екипите на Сотир Цацаров, на Иван Гешев или на Борислав Сарафов, да мине сега за реформатор?
  • Как се промени прокуратурата откакто Сарафов не е главен прокурор?
  • Докога ще има дела на трупчета?
  • Трябва ли членовете на настоящия ВСС да бъдат оставени просто да се върнат в системата?
  • Време ли е за ветинг в съдебната власт?
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

(О)позиция, прокурор Владимир Николов

Още новини по темата

Бунтар срещу Сарафов е номиниран за член на ВСС
17 Авг. 2026

Руските неонацистки мрежи се разпространяват свободно у нас
11 Авг. 2026

Няма обратен път за Инфантино във ФИФА
07 Авг. 2026

Радев си мисли, че е като Тръмп. Не е!

05 Авг. 2026

Двама кандидат-президенти се борят за любовта на Радев
29 Юли 2026

Разгащването във фонд "Култура" се дължи на лошите правила
24 Юли 2026

Защо правителството изпълнява незаконни пътни договори?!

22 Юли 2026

България повтаря с "Уестингхаус" грешките с АЕЦ "Белене"

13 Юли 2026

Бащите на сделката с "Боташ" трябва да понесат наказателна отговорност

07 Юли 2026

Задкулисието си е намерило представителство при Радев

01 Юли 2026

Проектобюджетът е математически абсурд и тотална манипулация
29 Юни 2026

Радев приюти клиентела и тръгва по пътя на ГЕРБ и ДПС

23 Юни 2026

Руският патриарх Гундяев унижи Радев, а той сега го защитава
18 Юни 2026

Депутатите си добавят още 2/3 към уж замразените заплати
16 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки