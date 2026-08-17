Бунтар срещу Сарафов е номиниран за член на ВСС

Бившият окръжен прокурор на Плевен и бивш шеф на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов е номинират за кандидат за член на следващия Висш съдебен съвет. Под номинацията му са се подписали над 70 прокурори от върховната прокуратура, градската и районната прокуратура в София, Окръжната прокуратура в Плевен и други окръжни и районни прокуратури. До момента това е кандидатът, издигнат от най-голям брой свои колеги.

Първи под предложението са се подписали прокурори, които са сред двигателите на новосформираната гилдийна организация - Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП), в това число и председателят му Георги Балков, който беше заместник на служебния правосъден министър Андрей Янкулов в кабинета "Гюров".

Номиниращите подчертават професионални качества, управленски опит, преподавателска и научна дейност, както и доказаното му институционално лидерство на Николов. Според тях той ще работи за укрепване на независимостта на съдебната власт, за утвърждаване на справедлива и прозрачна кадрова политика, за модерно и отговорно съдебно управление и за възстановяване и укрепване на доверието в съдебната власт.

Николов, който сега е редови прокурор в Плевен, е магистрат от кариерата, завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски".

Той беше наказан дисциплинарно с освобождаване от ръководната длъжност на 18 февруари. Това се случи след проточило се една година дисциплинарно производство, инициирано от и.ф. главен прокурор (тогава) Борислав Сарафов миналия април, когато той все още законно заемаше поста. Според Сарафов Николов не е изпълнявал служебните си задължения на окръжен прокурор.

Любопитна подробност е, че по времето, когато беше поискана дисциплинарката, Николов беше председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ). Предложението на Сарафов дойде точно в навечерието на общото събрание на асоциацията и предвиден избор на нов председател. Сарафов се е изказвал срещу Николов и асоциацията на отчетното събрание на редица прокуратури през седмиците преди сбирката на АПБ, разказаха прокурори пред "Сега" тогава. Развил е тезата, че Николов не може да е председател на асоциацията, тъй като гилдийната организация не го е защитила (Сарафов) в процедурата за избор на главен прокурор.

В крайна сметка ръководството на асоциацията беше подменено с приближени до Сарафов прокурори, като новата шефка на организацията - Елица Калпачка, вече е районен прокурор на Благоевград.

След наказанието на Николов в прокуратурата се завихриха процеси, на които не сме ставали свидетели от дълги години. Първо той даде няколко интервюта, в които критикува Сарафов и управленските му методи. Освен това 15 негови колеги излязоха с остра декларация в негова подкрепа, заявявайки, че дори прокурорите имат право да изразяват свободно мнението си.

Междувременно Николов поиска ВАС да спре предварителното изпълнение на наказанието му, докато той води дело срещу него, но съдът отказа. Колкото до делото срещу самото наказание, то е насрочено за септември.

Николов е петият номиниран за прокурорската колегия на следващия Висш съдебен съвет. Вижте тук и тук кои са останалите. Срокът за номинации от квотата на прокурорите изтича на 23 август.

Интервюто на Николов за "Сега" си припомнете тук:

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