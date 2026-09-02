Прокурорите допуснаха бунтаря срещу Сарафов до избор за ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна петима прокурори до избор за нов Висш съдебен съвет на редовното си заседание в сряда. Сред тях е първият бунтар срещу Сарафов - бившият окръжен прокурор на Плевен, който в момента е редови прокурор в същата прокуратура. Другите са Благовест Вангелов от окръжна прокуратура в Бургас, Иван Тасков от Софийска градска прокуратура, Атанас Илиев от прокуратурата в Смолян и апелативния прокурор от София Пламен Евгениев.
Така вече 8 от общо 25-те кандидати са допуснати. Освен сегашните петима, това са Маринела Тотева (ВКП), както и Тодор Деянов и Добринка Калчева от АП-Пловдив.
Общото събрание за изслушването на всички кандидати ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври. Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС.
Съдиите може да предлагат кандидатури за членове на ВСС до 6 септември, а следователите - до 20 септември.
До момента има само двама номинирани съдии - административният съдия от Варна Васил Пеловски и Красимира Милачкова от Софийския административен съд, която е предложена за член на съвета и от председателя на СЮБ Владислав Славов. За момента Съдийската колегия е допуснала до участие в избора само Васил Пеловски.