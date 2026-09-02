Прокурорите допуснаха бунтаря срещу Сарафов до избор за ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна петима прокурори до избор за нов Висш съдебен съвет на редовното си заседание в сряда. Сред тях е първият бунтар срещу Сарафов - бившият окръжен прокурор на Плевен, който в момента е редови прокурор в същата прокуратура. Другите са Благовест Вангелов от окръжна прокуратура в Бургас, Иван Тасков от Софийска градска прокуратура, Атанас Илиев от прокуратурата в Смолян и апелативния прокурор от София Пламен Евгениев.

Така вече 8 от общо 25-те кандидати са допуснати. Освен сегашните петима, това са Маринела Тотева (ВКП), както и Тодор Деянов и Добринка Калчева от АП-Пловдив.

Общото събрание за изслушването на всички кандидати ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври. Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС.

Трима бивши министри са издигнати за членове на новия ВСС Трима бивши министри са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от различни граждански организации. Това са Андрей Янкулов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Първият е номиниран за прокурорската колегия, а другите двама - за съдийската.

Съдиите може да предлагат кандидатури за членове на ВСС до 6 септември, а следователите - до 20 септември.

До момента има само двама номинирани съдии - административният съдия от Варна Васил Пеловски и Красимира Милачкова от Софийския административен съд, която е предложена за член на съвета и от председателя на СЮБ Владислав Славов. За момента Съдийската колегия е допуснала до участие в избора само Васил Пеловски.