Трима бивши министри са издигнати за членове на новия ВСС

Булфото Янкулов беше прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура (подаде оставка, след като Иван Гешев стана главен прокурор), а впоследствие и като адвокат по наказателни дела. Бил е заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. – заместник министър-председател и министър на правосъдието. Години наред Янкулов беше и правен експерт в Антикорупционния фонд и е участвал в много от разследванията на организацията, включително "Осемте джуджета" и "Списък за бърз контрол", осветлило Мартин Божанов - Нотариуса.

Трима бивши министри са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от различни граждански организации. Това са Андрей Янкулов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Първият е номиниран за прокурорската колегия, а другите двама - за съдийската. За да влязат в съвета, депутатите първо трябва да припознаят номинациите и да ги направят от свое име, а след това трябва да съберат и 2/3 мнозинство в парламента.

Янкулов е издигнат от 7 граждански организации - Антикорупционният фонд, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български Хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, "Правосъдие за всеки" и Програма Достъп до информация. Освен него организациите са номинирали и Таня Радуловска, която му беше заместник-министър на правосъдието в правителството на Андрей Гюров.

Веселин Вучков и Емануил Йорданов са номинирани от председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов. Вучков беше зам.-вътрешен министър на Цветан Цветанов (ГЕРБ), а после беше и титуляр на поста, но се оттегли, защото не бе съгласен шефът на ДАНС Владимир Писанчев, тогавашният главен секретар на МВР Светлозар Лазаров и шефът на ДАТО Цветан Китов да останат на постовете си.

Сред предложенията впечатление прави председателката на Софийския апелативен съд Даниела Дончева. Там е и наскоро пенсионираният върховен съдия Спас Иванчев.

Друго познато име е на Стефан Милев. Преди години той стана и.ф. председател на Софийския районен съд, макар и дотогава да беше прокурор, без стаж в районния съд. После Милев стана съдия, в момента е в Софийския апелативен съд.

Десислава Пиронева, която беше зам. главен прокурор на Иван Гешев, също е издигната. Номинацията й е направена от адвокат Гинка Тодорова, председател на Сдружение "Международен правен център – Интернешънъл ЛигълАдвайсЦентър". Пиронева беше кандидат и в последната процедура за избор на европейски прокурор от България. Всъщност, тя стана зам. главен прокурор точно покрай предишната процедура, в която беше избрана Теодора Георгиева. И досега остава съмнението, че по този начин просто беше отстранена, за да може Георгиева да заеме поста, а наскоро обясни как тези решения се вземат "на диванчета и маси".

Издигната е и номинацията на Цвета Рангелова, която беше депутат от "Възраждане". Тя е предложена от движение "Ние жените".

Деканите на правните факултети на СУ, и Великотърновския университет проф. Даниел Вълчев и проф. Георги Митов, заедно с председателя на БАН акад. Васил Николов и Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България, както и проф. Петър Христов, ректор на Варненския свободен университет, са номинирали проф. Иван Русчев.

Пълният списък с предложенията, отправени до парламента, вижте тук.

ПРОЦЕДУРАТА

Днес, 26 август, следва да бъдат публикувани всички постъпили инициативни предложения. До 4 септември народните представители могат да внесат своите номинации, които могат да се основават на инициативните предложения, но могат да издигат и други лица, припомня БИПИ. След това всеки кандидат трябва да представи писмена концепция за работата си като член на ВСС. Изборът на членовете от парламентарната квота може да се проведе не по-рано от два месеца след внасянето на предложенията от народните представители, т.е. не по-рано от 4 ноември 2026 г.

Паралелно протича и изборът на членовете от професионалната квота. Срокът за номинации от прокурорите изтече на 23 август, като бяха издигнати общо 25 кандидати. Съдиите номинират до 6 септември, към момента има само един кандидат. Следователите, които имат 1 място в Прокурорската колегия на ВСС, могат да номинират до 20 септември, като още няма издигнати кандидати.

Самият избор ще е на 24 октомври за прокурорите, на 7 ноември за съдиите и на 21 ноември за следователите.

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесетсе избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

СИГНАЛИ

От вчера на сайта на Министерството на правосъдието работи форма за подаване на сигнали за опити за влияние върху независимия избор на магистрати. От министерството обещават пълна конфиденциалност на подателя.

Магистратите могат да сигнализират за всеки опити за натиск, намеса или други действия, които могат да повлияят върху тяхното свободно и независимо волеизявление при произвеждането на изборите за ВСС от професионалната квота.

Ден по-рано правосъдният министър Николай Найденов обяви, че в министерството идват сигнали за неправомерно влияние върху магистратите във връзка с предстоящия избор, а "джуджетата" в системата се прегрупират.

Формата може да бъде намерена тук.