Втори прокурор от Пловдив влиза в надпреварата за новия ВСС

ВСС Добринка Калчева по време на изслушването си от Общото събрание на прокурорите в изборите за ВСС през 2022 г.

Добринка Калчева от Апелативната прокуратура в Пловдив е номинирана от свои колеги от града за член на следващия Висш съдебен съвет от прокурорската квота. Магистратите сочат в мотивите си, че Калчева има професионални и нравствени качества и авторитет, които са гаранция, че "ще изпълнява тази обществено отговорна функция" с професионален и морален интегритет.

Калчева е завършила Пловдивския университет. Тя работи в съдебната система от над 28 години. Тя е била следовател в Пловдив, след което е назначена в Районната прокуратура в града. После скача директно в апелативната, като прескача окръжното ниво. Номиниращите напомнят, че през 2022 г. Калчева беше избрана за член на ВСС от прокурорите. Този избор обаче не я направи член на съвета, тъй като парламентът не избра своята квота и съставът на ВСС, който тогава приключваше мандата си, е на поста си и до момента.

Тя е вторият магистрат от Апелативната прокуратура в Пловдив, който се устремява към ВСС. Първият е зам.-апелативният прокурор на Тодор Деянов, който беше издигнат от двама прокурори.

Освен Калчева и Деянов за Прокурорската колегия на ВСС е номинирана и върховната прокурорка Маринела Тотева. Тя е завършила право в ЮЗУ и веднъж вече е била кандидат за член на Висшия съдебен съвет - през 2017 г., когато беше избран сега действащият състав. Тогава обаче прокурорката е издигната от парламентарната квота. Под номинацията й се подписват от БСП, начело с лидерката тогава Корнелия Нинова. В съвета тогава обаче влязоха други номинации на БСП - Светлана Бошнакова, Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева.

Засега една номинация има и от съдиите - на съдията в Административен съд - Варна Васил Пеловски. Той още няма статут на несменяемост като магистрат, който се придобива след 5 години в системата. Съдия е от 23 ноември 2021 г., когато беше назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища.

Преди да стане съдия, Пеловски беше главен секретар на Висшия съдебен съвет. Беше назначен за такъв след оставката от този пост на настоящия министър на правосъдието Николай Найденов.

Пеловски е бил и главен експерт в администрацията на съвета. Преди това е бил шеф на правната дирекция в Министерството на младежта и спорта, работил е и като старши юрисконсулт в областната администрация на Добрич. Наскоро сестрата на Пеловски - Павлета Пеловска беше назначена за зам.-регионален министър в кабинета на Румен Радев.

ПРОЦЕДУРА

Прокурорите могат да издигат номинации до 23 август. При съдийските номинации хронограмата определя краен срок до 6 септември. За следователските номинации последният възможен ден е 20 септември. Датите са съобразени със самия избор, тъй като номинации могат да се правят не по-късно от 2 месеца преди избора.

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесет от членовете се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

Парламентът ще започне избора на своята квота веднага след лятната си ваканция. В момента текат 21 дни, в които всеки може да номинира член на съвета, когото депутатите евентуално да припознаят и издигнат.