Началници от времето на Гешев и Сарафов са номинирани за ВСС

Магистрати, които са заемали ключови позиции в прокуратурата по времето на управлението на Иван Гешев и Борислав Сарафов, са кандидати за следващия Висш съдебен съвет. Това се вижда от сайта на ВСС, където днес са качени последните 4 номинации. С тях прокурорите, които ще се състезават за място в кадровия орган, стават 12. Срокът за прокурорските номинации изтича в края на деня в неделя, като деловодството на съвета ще работи и в почивните дни.

Сред новите 4 кандидатури прави впечатление тази на Десислава Петрова, зам.-градски прокурор. Тя зае ръководната длъжност по времето на градския прокурор Илиана Кирилова, докато начело на прокуратурата беше Иван Гешев. След пенсионирането на Кирилова и избора на Емилия Русинова за градски прокурор, Петрова беше от заместниците, които запазиха позициите си. Тя се води и говорител на градската прокуратура и често се явява на брифинги. Когато трябва обаче да се отговори на въпроси на медии по неудобни за прокуратурата дела, Петрова запазва мълчание. Тя е в ръководството и на Асоциацията на прокурорите в България. Номинирана е от 25 прокурори от София, Перник, Търговище, Разград.

Номинирана за член на ВСС е и Красимира Филипова, която беше зам. главен прокурор на Иван Гешев. В момента тя е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Въпреки че беше част от екипа на Гешев, Филипова има добра слава сред редовите прокурори. Нейната номинация е подписана от 50 магистрати, повечето от които от ВКП.

Милена Гамозова от Апелативната прокуратура във Варна и Дарин Христов от Окръжната прокуратура в Бургас са останалите двама от днешната "порция" номинирани.

ПРОЦЕДУРАТА

Прокурорите могат да издигат номинации до 23 август. При съдийските номинации хронограмата определя краен срок до 6 септември, засега има само една. За следователските номинации последният възможен ден е 20 септември, като до момента издигнати кандидатури няма. Датите са съобразени със самия избор, тъй като номинации могат да се правят не по-късно от 2 месеца преди избора.

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесет от членовете се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

Парламентът ще започне избора на своята квота след лятната си ваканция. Вече има предложения и за парламентарната квота, които предстои да видим дали депутатите ще припознаят и издигнат от свое име.