Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Началници от времето на Гешев и Сарафов са номинирани за ВСС

Кандидатите за четирите места от прокурорската квота са вече 12

Днес, 17:00
Десислава Петрова
БГНЕС
Десислава Петрова

Магистрати, които са заемали ключови позиции в прокуратурата по времето на управлението на Иван Гешев и Борислав Сарафов, са кандидати за следващия Висш съдебен съвет. Това се вижда от сайта на ВСС, където днес са качени последните 4 номинации. С тях прокурорите, които ще се състезават за място в кадровия орган, стават 12. Срокът за прокурорските номинации изтича в края на деня в неделя, като деловодството на съвета ще работи и в почивните дни.

Сред новите 4 кандидатури прави впечатление тази на Десислава Петрова, зам.-градски прокурор. Тя зае ръководната длъжност по времето на градския прокурор Илиана Кирилова, докато начело на прокуратурата беше Иван Гешев. След пенсионирането на Кирилова и избора на Емилия Русинова за градски прокурор, Петрова беше от заместниците, които запазиха позициите си. Тя се води и говорител на градската прокуратура и често се явява на брифинги. Когато трябва обаче да се отговори на въпроси на медии по неудобни за прокуратурата дела, Петрова запазва мълчание. Тя е в ръководството и на Асоциацията на прокурорите в България. Номинирана е от 25 прокурори от София, Перник, Търговище, Разград.

Номинирана за член на ВСС е и Красимира Филипова, която беше зам. главен прокурор на Иван Гешев. В момента тя е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Въпреки че беше част от екипа на Гешев, Филипова има добра слава сред редовите прокурори. Нейната номинация е подписана от 50 магистрати, повечето от които от ВКП.

Милена Гамозова от Апелативната прокуратура във Варна и Дарин Христов от Окръжната прокуратура в Бургас са останалите двама от днешната "порция" номинирани.

ПРОЦЕДУРАТА

Прокурорите могат да издигат номинации до 23 август. При съдийските номинации хронограмата определя краен срок до 6 септември, засега има само една. За следователските номинации последният възможен ден е 20 септември, като до момента издигнати кандидатури няма. Датите са съобразени със самия избор, тъй като номинации могат да се правят не по-късно от 2 месеца преди избора. 

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесет от членовете се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

Парламентът ще започне избора на своята квота след лятната си ваканция. Вече има предложения и за парламентарната квота, които предстои да видим дали депутатите ще припознаят и издигнат от свое име.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

избор на ВСС, Десислава Петрова

Още новини по темата

Бунтар срещу Сарафов е номиниран за член на ВСС
17 Авг. 2026

Бивш спецпрокурор иска да е член на новия ВСС
12 Авг. 2026

Втори прокурор от Пловдив влиза в надпреварата за новия ВСС
07 Авг. 2026

Първи прокурорски шеф е предложен за член на ВСС
04 Авг. 2026

Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
04 Авг. 2026

Редовен главен прокурор ще има най-рано догодина
31 Юли 2026

Появиха се първи кандидати за новия ВСС
30 Юли 2026

Съдебната власт ще избере ВСС чак в късна есен
10 Юли 2026

ГЕРБ подаряват на ПБ парламентарната квота във ВСС
23 Юни 2026

Прокурори към колегите си: Не продавайте гласа си в изборите за ВСС
02 Юни 2026

Над 1000 пратки с дрога са хванати в куриерски фирми
28 Май 2026

Второто четене на съдебния закон ще почака до юни
15 Май 2026

Партиите се сблъскаха кой да номинира членовете на новия ВСС
14 Май 2026

За новия ВСС дяволът е в детайлите
14 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки