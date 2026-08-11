Бивш спецпрокурор иска да е член на новия ВСС

ВСС 10 юни 2017 г. Заседание на Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Кандидатите за кадровия орган са на първия ред. Някои от тях и до днес са членове на съвета. Тогава участие в събранието взеха близо 540 магистрати.

Благовест Вангелов от Окръжната прокуратура в Бургас е четвъртата номинация за член на новия Висш съдебен съвет от квотата на прокурорите. Той е предложен от свои колеги от апелативната, окръжната и районната прокуратура в Бургас. Според тях той притежава нравствени, етични, професионални и лични качества да заеме поста в управата на съдебната система.

Вангелов е прокурор от 14 години. Преди това е бил дознател и прокурорски помощник в Бургас. Завършил е право в Бургаския свободен университет. Работил е като прокурор в прокуратурите на Момчилград, Средец и Бургас, един мандат е бил районен прокурор на Поморие. Кандидатът е работил и в спецпрокуратурата, която беше закрита с мотива, че се използва за бухалка. След закриването на спецправосъдието Вангелов отива в Окръжната прокуратура в Бургас.

В момента процедурата по избор на нови членове на ВСС е на етап номиниране на кандидати от съответната магистратска гилдия. Срокът за подаване на предложения за изборни членове на ВСС от прокурорите е 23 август, от съдиите – 6 септември, а от следователите – 20 септември. Засега прокурорите имат най-много номинации - 4, съдиите - само една, а следователите - нито една.

РАЗХОДИ

Залата, в която съдиите и прокурорите ще проведат общите си събрание за избор на членове на следващия Висш съдебен съвет, ще струва 103 066 евро. Пленумът на ВСС вчера даде съгласие за извършване на този разход. Залата ще е "София Ивент Център", която се намира в столичен мол и е с капацитет до 1500 души.

Решението къде и кога да се случат общите събрания беше взето от съвета на 9 юли (виж тук протокол от заседанието). Тогава бяха коментирани различни зали и дати, които от администрацията на съвета бяха проучили. В крайна сметка беше решено Общото събрание на прокурорите да се проведе на 17 и 24 октомври, а това на съдиите - на 31 октомври и 7 ноември 2026 г. Срещу въпросните над 100 хил. евро "София Ивент Център" предоставя необходимото обзавеждане, оборудване, озвучаване, система за безжично гласуване за провеждане на избори на избирателна комисия и секционни комисии и други, обясняват от съвета.

На 9 юли членовете на съвета коментират, че прокурорите в страната са около 1500, а съдиите - 2300. Това означава, че ако всички съдии решат да присъстват на общото събрание, за няма да могат да се съберат в залата. Председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова обаче успокоява, че капацитетът на залата не е пречка за провеждане на събранието. "Изхождам от практиката при предходните общи събрания, при която се установява, че на първото общо събрание в първата определена събота просто не са присъствали лично в залата повече от 300-400 съдии, така че прогнозно, при засиления интерес към настоящите избори, предполагам, че лично присъстващите съдии не биха надхвърлили 1500", казва тя.

Общото събрание на следователите е насрочено за 14 и 21 ноември, като в първата събота ще се състои в зала "Тех Арена" на Техническия университет.

Съдиите ще гласуват в 30 избирателни секции в страната, прокурорите - в 29, а следователите в 5.

СЪСТАВ

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесет се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от депутатите и 11 - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

Парламентът ще започне избора на своята квота веднага след лятната си ваканция. В момента текат 21 дни, в които всеки може да номинира член на съвета, когото депутатите евентуално да припознаят и издигнат.

След като бъде конституиран, новият съвет ще трябва да избере главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Прокуратурата е без титулярно ръководство от уволнението на Иван Гешев през юни 2023 г., като част от времето дори беше оглавяване от Борислав Сарафов, без той да има легитимност да заема поста. ВАС е без титулярен председател от ноември 2024 г.