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Десетки кадрови назначения очакват парламента

Депутатите трябва да изберат членове на ВСС, шефове на НЗОК и агенцията по подслушване и много други

Днес, 07:11
Дали изборът на длъжностите ще се случи, зависи най-вече от управляващото мнозинство на "Прогресивна България".
БГНЕС
Дали изборът на длъжностите ще се случи, зависи най-вече от управляващото мнозинство на "Прогресивна България".

Сред най-важните задачи на Народното събрание е да избере ръководители и членове на 16 държавни институции и органи, където мандатите на действащите кадри са изтекли или прекратени. В началото на есенната сесия на парламента председателят му Михаела Доцова изреди работата, която депутатите трябва да свършат. Дали това ще се случи, зависи най-вече от управляващото мнозинство на "Прогресивна България".

Очаквано с особено внимание се очаква изборът на 11-те членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Това е част от целия процес по обновление на съвета, чиито мандат изтече още през 2022 г. Очаква се така да се отпуши процесът на промяна във върховете на съдебната система. Управляващите поеха ангажимент новият ВСС да е избран до началото на ноември.

Не по-малко съществено е Народното събрание да определи и новия главен инспектор и десет инспектори в Инспектората към ВСС. Това е важен орган, който проверява работата на магистратите за нарушения.

Изключително важен е изборът на управител и подуправител на НЗОК. Шефовете на касата управляват бюджет за милиарди, с който се финансира системата на здравеопазването. През юни т.г. управителят Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров подадоха оставки с аргумента, че нямат политическа подкрепа, за да останат на длъжностите си.

Депутатите трябва да изберат и пълния състав на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ). Всъщност, те номинират председателя й, който на свой ред ще предложи на парламента своя заместник и трима членове на комисията. В момента КОНПИ не може да работи заради липса на кворум.

Несъмнено голямо внимание сред политиците ще предизвика и изборът на председател на Държавна агенция "Технически операции", известна като службата, в която е съсредоточена употребата на СРС. Номинацията ще издигне правителството, но шефът на агенцията се определя от парламента, след като миналата година мнозинството на ГЕРБ и ДПС промени така закона.

Сред другите съществени назначения, които очакват парламента, са избор на член на Комисията за енергийно и водно регулиране, който да отговаря за ВиК ресора; зам.-председател на Комисията за финансов надзор, който да оглави управлението "Застрахователен надзор", и член на комисията, който да работи по оценката на риска на финансовите пазари; член на Съвета за електронни медии.

Места трябва да се запълват също в Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол, където трябва да се назначат трима души, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (четири места), в Икономическия и социалния съвет (който се нуждае от нов председател), във Фискалния съвет (едно място) и в Националния съвет за българите, живеещи извън Република България (който все още дори не е конституиран и се нуждае от председател и шестима членове).

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Ключови думи:

ВСС, НЗОК, ДАТО, регулатори

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