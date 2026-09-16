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Парламентът ще избере своята квота във ВСС на 19 ноември

Днес, 18:48
Правната комисия прие единодушно хронограмата.
Правната комисия прие единодушно хронограмата.

Народното събрание ще избере своята квота от 11 членове на новия Висш съдебен съвет на 19 ноември. Преди това в три дни - от 2 до 4 ноември, комисията ще изслушва двадесетте кандидати, номинирани от депутатите.

План-графикът за избора беше приет единодушно от правната комисия в парламента, предаде БТА.

Народното събрание избира всеки член поотделно с мнозинство от 2/3, т.е. 160 гласа. 

"Прогресивна България" издигна кандидатурите на 11 души, точно толкова, колкото е квотата на парламента в съвета. Само гласовете на ПБ обаче няма да стигнат за избора.

За Съдийската колегия управляващите номинираха адвокат Силвия Цанова, председателят на Окръжния съд в Перник Калин Баталски, съдията от Апелативен съд - Пловдив Иван Ранчев, адвокат Петьо Славов, съдията от СГС Михаил Малчев и доц. д-р Анета Антонова.

За Прокурорска колегия са проф. д-р Екатерина Салкова, съдията от РС-Пловдив Иван Калибацев, зам.-председателят на ОС-Велико Търново Милена Карагьозова, съдията от СГС Стефан Милев и съдията от ОС-Пазарджик Красимир Комсалов.

ПБ говори едно, а друго прави за ВСС
Представителите на "Прогресивна България" не спират да обясняват, че са номинирали членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) по ясни и обективни критерии, но част от кандидатурите им будят недоумение в професионалните среди.
СЕГА
10 Септ. 2026

Самостоятено депутатът от ПБ Румен Миланов предлага съдията от АС-София Цветко Лазаров за член на Съдийската колегия.

Депутатът от „Възраждане“ Коста Стоянов номинира доскорошната си колежка адвокат Цвета Рангелова.

„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ също имат свои предложения за членове на ВСС като три от тях се припокриват.

Те са за адвоката и бивш служебен правосъден министър и бивш прокурор Андрей Янкулов, за съдията от СГС и бивш служебен вътрешен министър Емил Дечев, предложени за членове на Прокурорската колегия, както и за бившия съдия, сега адвокат Таня Радуловска, номинирана за член на Съдийската колегия.

ПП предлага и бившите съдии от ВКС Евгений Стайков и от ОС-Варна Светлозар Георгиев, както и доц. Васил Пандов за Съдийската колегия и бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков за Прокурорската.

Според приетия днес план-график до 25 септември всички кандидати трябва да представят концепция за работата си във ВСС, а до 30 септември – имуществените декларации и такива за конфликт на интереси, пише "Лекс".

На 2 октомври правната комисия трябва да се произнесе по допустимостта на кандидатите и да насрочи изслушването им.

Професионални и неправителствени организации, представители на висшите училища и медиите ще може да представят становища и да отправят въпроси към кандидатите до 26 октомври.

Прокурорите ще избера своите представители на 24 октомври, съдиите - на 7 ноември, а следователите - на 21 ноември.

5 прокурори са номинирани за четири места в съвета. Кандидатите съдии може да се окажат 21 като предстои Съдийската колегия да се произнесе по допустимостта им, а в момента тече срокът за издигане на кандидатури от следователите, който изтича на 20 септември.

 

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