ПБ номинира 11 юристи за 11 места във ВСС

МП Мандатът на този състав на ВСС приключи през 2022 г., но още управлява съдебната власт.

Управляващите от "Прогресивна България" обявиха номинациите си за Висшия съдебен съвет. Предложени са 11 души за 11 места. "Водещи критерии при подбора на кандидатите са тяхната независимост и почтеност", казват от партията и допълват, че кандидатите им "не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнение в тяхната почтеност". Парламентарната група припозна трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации. Уточнява се, че продължават разговорите за подкрепа от другите парламентарни сили с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Разделени по колегии, предложенията са:

- за съдийската колегия: Силвия Димитрова Цанова; Калин Кирилов Баталски; Иван Христов Ранчев; Петьо Димитров Славов; Михаил Александров Малчев; доц. д-р Анета Методиева Антонова.

- за прокурорската колегия: проф. д-р Екатерина Салкова Гетова; Иван Георгиев Калибацев; Милена Асенова Карагьозова; Стефан Емилов Милев; Красимир Стефанов Комсалов.

Въпреки уверенията на ПБ за кандидатите, в списъка има имена, които правят впечатление. Управляващите не споделят биографии на избраниците си.

Все пак е известно, че Михаил Малчев е съдия от Софийския градски съд. Любопитно е, че той е командирован в Софийския апелативен съд през март 2023 г., броени месеци след встъпването си в длъжност през ноември 2022 г., където е в Търговската колегия и заседава в състав с председателката на съда Даниела Дончева. ПБ уж се обявяват против тази практика на безкрайното командироване, което може да бъде използвано като начин за държане в зависимост. Братът на съдия Малчев - Марин Малчев, е прокурор. Той беше избран наскоро за районен прокурор на София.

Предложеният за прокурорската колегия Стефан Милев преди години стана и.ф. председател на Софийския районен съд, макар и дотогава да беше прокурор, без стаж в районния съд. После стана съдия, в момента е в Софийския апелативен съд.

Иван Калибацев беше кандидат и в изборите за ВСС през 2022 г., от съдийската квота, но не събра нужните гласове, за да стане член на съвета, който тогава така или иначе не беше обновен. През 2022 г. редови районен съдия от Пловдив пусна сигнал срещу методите на работа на Калибацев като председател на съда. В сигнала се споменаваха и действия на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, тогава адвокат по дело в Пловдив. Сигналите на съдията до ВСС обаче не доведоха до резултат. Но пък срещу него, по искане на Калибацев бяха образувани куп дисциплинарни производства. Наказанията по тях паднаха във ВАС.

ПП предлага 7 кандидати

ПП също огласи предложенията си.

Трима от тях се припокриват с хора, на които и "Да, България" гласува доверие - бившите министри Андрей Янкулов (за ПК) и Емил Дечев (за ПК), като и Таня Радуловска (за СК), която беше заместник-правосъден министър в кабинета "Гюров".

Номинирани са още бившият вътрешен министър Веселин Вучков (за ПК).

Пенсионираният върховен съдия Евгений Стайков е предложен за Съдийската колегия. За тази колегия е издигнат и Светлозар Георгиев, който е съдия от Окръжния съд във Варна. За него от ПП посочват, че разглежда и знакови дела, включително срещу лидера на "Воля" Веселин Марешки. През 2017 г. срещу него е повдигнато обвинение за оказан натиск върху прокурор, но в рамките на една година е оправдан на три съдебни инстанции. След оправдаването успешно осъжда прокуратурата и получава обезщетение от над 90 000 лв. за претърпените вреди от неоснователното наказателно преследване.

Друга номинация за СК е на Васил Пандов, който беше депутат в няколко парламента.

Днес изтече срокът, в който депутатите могат да правят предложения за членове на ВСС. Преди 2 седмици пък станаха ясни т.нар. инициативни предложения - номинации от различни организации, които депутатите можеха да припознаят. Част от тях са сред същинските номинации.