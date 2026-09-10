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ПБ говори едно, а друго прави за ВСС

Никой от тях не е заявявал визията си за решаване на проблемите в съдебната власт, обобщи адвокат Емилия Недева

10 Септ. 2026
Петър Витанов, лидер на парламентарната група на ПБ.
БГНЕС
Петър Витанов, лидер на парламентарната група на ПБ.

Представителите на "Прогресивна България" не спират да обясняват, че са номинирали членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) по ясни и обективни критерии, но част от кандидатурите им будят недоумение в професионалните среди. Освен това явно се сблъскват с принципите, които от партията твърдят, че са следвали при номинациите.

Вчера ПБ издигнаха 11 членове за парламентарната квота във ВСС. Точно толкова са и местата в нея. "Фактът, че сме предложили "пълен комплект" за прокурорска и съдийска колегия не е случаен. Ако бяхме направили обратното, сега щяхме да имаме обвинения в договорки, в квоти и в някакви задкулисни разговори", каза днес министърът на правосъдието Николай Найденов в интервю за БНТ.

Ден по-рано лидерът на ПГ на партията Петър Витанов обясни пред bTV, че са решили, че не е редно да издигат прокурори и следователи, тъй като заради централизацията в прокуратурата, имало опасност от зависимости. Друг критерий, споменат от Витанов, беше, че е решено да не бъдат издигани върховни съдии и особено такива от Върховния административен съд. Освен това кандидатите им не трябвало да имат деца в системата.

Предложеният за прокурорската колегия Стефан Милев обаче има дълъг прокурорски стаж, преди да стане съдия. На практика той е бил прокурор също толкова време, колкото и съдия. Преди години, по времето на предходния ВСС, той беше наложен от мнозинството около тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров за и.ф. председател на Софийския районен съд, макар и дотогава да беше прокурор, без стаж в районния съд. После стана съдия, в момента е в Софийския апелативен съд. Преди гласуването тогава председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов призова колегите си да не показват, че този избор е на принципа "който има вуйчо владика, ще успее", и припомни констатациите на Европейската комисия, че назначенията в съдебната власт са безпринципни.

Михаил Малчев пък, командирован в Софийския апелативен съд съдия от Софийския градски съд, има брат в системата - районният прокурор на София Марин Малчев. Освен това е бил съдия в Административния съд София-град. Любопитно е, че той е командирован в Софийския апелативен съд през март 2023 г., броени месеци след встъпването си в длъжност като градски съдия през ноември 2022 г. А сега е в ключовата Търговска колегия на САС и заседава в състав с председателката на съда Даниела Дончева. По принцип ПБ уж се обявяват против практиката на безкрайното командироване, което може да бъде използвано като начин за държане в зависимост. 

Витанов обясни, че сред техните номинации има безспорни професионалисти. И посочи имената на Екатерина Салкова, адвокат Петьо Славов, съдия Калин Баталски, адвокат Силвия Цанова и Анита Методиева.

"Търсим консенсус с тези партии, които декларираха желание за промяна в съдебната система. И защото знаем, че този модел се подхранваше от ГЕРБ и ДПС", каза Витанов. По думите му до средата на ноември трябва да имаме нов Висш съдебен съвет, а до пролетта и нов главен прокурор.

"Някои от предложените познавам, но други не. Но никого от тях не съм чула да заяви пред обществото какви са проблемите на съдебната власт и каква визия има за решаването им. Сигурно е секретна позицията им и само за вътрешно ползване", коментира във Фейсбук адвокат Емилия Недева.

 

 

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