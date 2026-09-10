ПБ говори едно, а друго прави за ВСС

Представителите на "Прогресивна България" не спират да обясняват, че са номинирали членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) по ясни и обективни критерии, но част от кандидатурите им будят недоумение в професионалните среди. Освен това явно се сблъскват с принципите, които от партията твърдят, че са следвали при номинациите.

Вчера ПБ издигнаха 11 членове за парламентарната квота във ВСС. Точно толкова са и местата в нея. "Фактът, че сме предложили "пълен комплект" за прокурорска и съдийска колегия не е случаен. Ако бяхме направили обратното, сега щяхме да имаме обвинения в договорки, в квоти и в някакви задкулисни разговори", каза днес министърът на правосъдието Николай Найденов в интервю за БНТ.

Ден по-рано лидерът на ПГ на партията Петър Витанов обясни пред bTV, че са решили, че не е редно да издигат прокурори и следователи, тъй като заради централизацията в прокуратурата, имало опасност от зависимости. Друг критерий, споменат от Витанов, беше, че е решено да не бъдат издигани върховни съдии и особено такива от Върховния административен съд. Освен това кандидатите им не трябвало да имат деца в системата.

Предложеният за прокурорската колегия Стефан Милев обаче има дълъг прокурорски стаж, преди да стане съдия. На практика той е бил прокурор също толкова време, колкото и съдия. Преди години, по времето на предходния ВСС, той беше наложен от мнозинството около тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров за и.ф. председател на Софийския районен съд, макар и дотогава да беше прокурор, без стаж в районния съд. После стана съдия, в момента е в Софийския апелативен съд. Преди гласуването тогава председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов призова колегите си да не показват, че този избор е на принципа "който има вуйчо владика, ще успее", и припомни констатациите на Европейската комисия, че назначенията в съдебната власт са безпринципни.

Михаил Малчев пък, командирован в Софийския апелативен съд съдия от Софийския градски съд, има брат в системата - районният прокурор на София Марин Малчев. Освен това е бил съдия в Административния съд София-град. Любопитно е, че той е командирован в Софийския апелативен съд през март 2023 г., броени месеци след встъпването си в длъжност като градски съдия през ноември 2022 г. А сега е в ключовата Търговска колегия на САС и заседава в състав с председателката на съда Даниела Дончева. По принцип ПБ уж се обявяват против практиката на безкрайното командироване, което може да бъде използвано като начин за държане в зависимост.

Витанов обясни, че сред техните номинации има безспорни професионалисти. И посочи имената на Екатерина Салкова, адвокат Петьо Славов, съдия Калин Баталски, адвокат Силвия Цанова и Анита Методиева.

"Търсим консенсус с тези партии, които декларираха желание за промяна в съдебната система. И защото знаем, че този модел се подхранваше от ГЕРБ и ДПС", каза Витанов. По думите му до средата на ноември трябва да имаме нов Висш съдебен съвет, а до пролетта и нов главен прокурор.

"Някои от предложените познавам, но други не. Но никого от тях не съм чула да заяви пред обществото какви са проблемите на съдебната власт и каква визия има за решаването им. Сигурно е секретна позицията им и само за вътрешно ползване", коментира във Фейсбук адвокат Емилия Недева.