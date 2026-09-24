Съдии алармират за опасност от манипулации на изборите за ВСС

Архивен кадър от изборите за ВСС от магистратската квота през 2017 г. Тогава урните бяха прозрачни.

Има начини за манипулация на вота на магистратите за членове на Висшия съдебен съвет. Това излиза от предложенията на Съюза на съдиите в България за промени в правилата, по които предстои да гласуват съдиите, прокурорите и следователите. Те бяха приети от Пленума на настоящия ВСС през юли.

Магистратите настояват Съдийската колегия да внесе за разглеждане две промени, свързани с гаранциите при гласуването с хартиени бюлетини. Текстовете са били налични в предходните правила за избор, но са отпаднали от настоящите.

Първото е за прозрачна и запечатана избирателна кутия.

Такова изискване е имало в правилата, приети 2017 г., тези от 2022 г., както и следващите от 2025 г. В настоящите се казва само "избирателните кутии". Затова съдиите предлагат да се добави следната алинея: "Непосредствено преди началото на гласуването председателят на избирателната секция показва на присъстващите, че избирателната кутия е празна, след което я запечатва с хартиени ленти, подпечатани с печата на избирателната секция и подписани от членовете ѝ по начин, позволяващ да се установи евентуално нарушаване на целостта на запечатването."

Според магистратите това са прости технически гаранции за честността на изборите, които са възприети и в Изборния кодекс. "Те са особено полезни при действащата уредба, при която видеонаблюдението започва непосредствено преди отварянето на избирателната кутия, а не обхваща самия изборен ден", аргументират се магистратите.

Втората промяна, за която се настоява, е индивидуализиране на печата на избирателната секция. Съдиите предлагат да се регламентира, че "преди започване на гласуването печатът на избирателната секция може да бъде наранен с цел постигане на неговата уникалност. Когато това е направено, контролен отпечатък от печата се полага върху протокол, подписан от членовете на секцията и съхраняван с изборните книжа".

Магистратите обясняват, че индивидуалният белег на печата има значение при последваща проверка на изборните книжа. Той позволява отпечатъците върху конкретните бюлетини да бъдат съпоставени с печата, използван в съответната секция. По този начин се затруднява включването сред действителните бюлетини на книжа, които не са преминали през установения ред на гласуване.

Тези промени няма да затруднят изборния процес, но биха свели до минимум възможността за подмяна или добавяне на изборни книжа.