Появи се кандидат за ВСС и от следователите

Малко преди да изтече крайният срок за номиниране на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, се появи първи кандидат. Това е Петко Петков от Националната следствена служба. Под кандидатурата му са се подписали следователи от почти цялата страна.

Петко Петков беше кандидат и беше избран за член на ВСС през 2022 г., но тогава не беше сформиран нов съвет.

Петков е в съдебната система от 1995 г. Бил е помощник следовател и следовател в Районна следствена служба в Елин Пелин, следовател в Районна следствена служба Елин Пелин, и.ф. шеф на следствената служба в Костинброд, а от 1998 г. е следовател в Столичната следствена служба, на която е бил и директор.

Оглавявал е и следствената служба в Благоевград, а през 2010 г. е назначен за зам.-директор на НСлС. От 2014 г. е редови следовател там.

Съдиите, прокурорите и следователите избират общо 11 от 25-членния съдебен съвет. Парламентът също избира 11 души, а главният прокурор и председателите на двете върховни съдилища са членове по право. Мандатът на ВСС е 5 години, като настоящият състав трябваше да си тръгне през 2022 г.

Следователите избират един представител във ВСС. Срокът за номинации изтича утре. Затова и деловодството на съвета ще е отворено и през почивните дни. Следователите ще гласуват на 21 ноември.

Прокурорите ще избера своите представители на 24 октомври, съдиите - на 7 ноември. Петима прокурори са номинирани за четири места в съвета. Кандидатите съдии може да се окажат 21 като предстои Съдийската колегия да се произнесе по допустимостта им. Съдиите избират шестима членове на съвета.

След конституирането на новия ВСС предстои избор на титулярен главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

И сред номинираните от гилдиите, и сред кандидатурите на депутатите, има, меко казано, странни предложения. Предстои да видим и дали ще намерят място в състава на съвета.