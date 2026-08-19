Кметът на Лом е даден на съд за купуване на гласове

Районна прокуратура-Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на Лом за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от Апелативна прокуратура-София.

Според обвинението, на 15 април 2026 г., в качеството си на длъжностно лице, кметът Цветан Цветанов се срещнал със служители на общинско предприятие и ги агитирал да гласуват на предстоящите на 19 април парламентарни избори за конкретна политическа коалиция и за определен кандидат от нея с преференция.

Цветанов поискал от присъстващите да гласуват с посочен от него номер на бюлетината и определена преференция, както и да му бъде предоставен списък с имената на гласувалите по този начин, за да може впоследствие да провери дали указанието му е изпълнено.

По данни на прокуратурата, кметът предложил и имотна облага – по 50 евро на всеки от присъстващите, като поискал техен представител да отиде с него в банка за изтегляне на парите. Обяснил, че по този начин служителите ще му помогнат в дейността му като кмет на община Лом.

С тези действия обвиняемият е предложил имотна облага с цел да склони служителите да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция и кандидат за народен представител, определен с преференция, посочват от прокуратурата.

В хода на разследването са извършени фоноскопна и видеотехническа експертизи. Ако вината му се докаже в съда, го заплашват от 2 до 7 години затвор и глоба в размер от 5112 до 15 338 евро.

Цветанов е кмет на община Лом, избран на местните избори на 29 октомври 2023 г.

За този случай, в навечерието на изборите, разказа и тогавашният служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Установено е, че на 18 април 2026 г. около 11.30 ч. в социалната мрежа "Фейсбук" в личен профил на лице е качен клип със звукозапис и снимка на кмета на средно голяма българска община край... хубавия син Дунав, като в качения звукозапис се чува, че се агитират служители на ОП "Чистота" и се дават указания за гласуване в полза на определена политическа партия и конкретна преференция. В клипа се споменава и предлагането на парична облага, а именно на сумата от 50 евро, както и изготвянето на списък", разказа по онова време Дечев във "Фейсбук". Той допълни, че е установено кой е авторът на клипа, той е разпитан като свидетел и това е дало старта на делото.

Пред БНР в деня на изборите кметът отрече някога да е "предлагал и давал 50 евро".