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20 000 души са заплашени от водна криза в Ломско

Днес, 17:35
Pixabay

Помпена станция „Запад“ на водоснабдителна система „Добри дол“ е в аварийно състояние заради свлачищни процеси. Това поставя под въпрос водоснабдяването на 20 000 души в град Лом и селата Добри дол, Арчар, Сливата и Замфир, тъй като при преустановяване на захранването спира работата и на другата помпена станция, а ВиК Монтана не могат да отделят средства за ремонт. Това пише в парламентарен въпрос депутатът от ПБ Даниела Георгиева до министъра на регионалното развитие Иван Шишков.

Шишков не дава ясен отговор дали обектът ще бъде включен в инвестиционната програма на МРРБ, но уточнява, че не отговаря на критериите за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. поради липса на пълна консолидация на района, обслужван от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Монтана. Заради това инвестиционните средства идват от приходите от предоставените ВиК услуги спрямо ежегодно съгласуваната програма.

Шишков пояснява, че в периода 2020-2025 г. на територията на Лом са отчетени загуби на вода от 77,24%, а са регистрирани и отстранени повече от 2950 аварии по водоснабдителната мрежа. За качеството на ремонтите министърът не дава отговор, тъй като част от проектите са били възложени на Общината, а след въвеждането им в експлоатация ВиК операторът е започнал да стопанисва активите. В този случай не се изпълнява инвеститорски контрол за качеството на ремонтната дейност, а информация за гаранционните срокове няма.

В периода 2022-2026 г. планираните инвестиции в публични ВиК активи са 1,2 милиона евро, а изпълнените инвестиции към момента са 1,387 милиона евро. За 2026 г. са предвидени инвестиции от 3 717,87 евро за обекти  на територията на община Лом, излага арх. Шишков като факти.

Предприетите мерки във връзка с авариралата помпена станция „Запад“ от МРРБ са препоръки, свързани с укрепване на съоръжението и ограничаване на проникването на повърхностни и подпочвени води.

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Ключови думи:

водна криза, Лом

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