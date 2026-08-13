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Прокуратурата даде на съд кметица за купуване на гласове

Тя е обвинена, че е давала по 50 евро на зависими от нея лица, а прокуратурата твърди, че има запис

13 Авг. 2026
МВР проведе стотици акции срещу купувачи на гласове, но малко влязоха в съда, а осъдените се броят на пръстите на ръцете.
bTV
МВР проведе стотици акции срещу купувачи на гласове, но малко влязоха в съда, а осъдените се броят на пръстите на ръцете.

Прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу кметицата на се ломското село Трайково по досъдебно производство за престъпления против политическите права на гражданите, извършени в качеството на длъжностно лице.

Към април обвиняемата е изпълнявала длъжността кмет на кметство в селото, съобщиха от обвинението. На 17 април е подаден сигнал за извършвани от нея действия с цел склоняване на граждани да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция на изборите за народни представители, насрочени за 19 април.

Предприети са незабавни действия по разследването, включително претърсване и изземване, одобрено от съда, при които са били иззети списъци с имена на различни граждани.

В хода на досъдебното производство са установени и разпитани свидетели, изготвена е фоноскопна експертиза на магнитен носител - компактдиск, съдържащ запис на разговор.

Изискани и приложени са множество документи, от които е видно, че част от свидетелите се намират в служебна зависимост от обвиняемата, като са назначени на работа по социални програми към кметството на село Трайково.

Събрани са доказателства, че в качеството си на длъжностно лице обвиняемата в дните преди изборите е дала на четири лица имотна облага - парична сума в размер на 50 евро на човек, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция.

На три други лица тя предоставила парична сума в общ размер на 450 евро, предназначени да бъдат предадени на общо девет лица със същата цел. Предстои делото да продължи в съда.

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