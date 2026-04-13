Кандев: Иззехме 1 млн. евро от купувачи на гласове

"1 млн.евро. Толкова пари са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове.1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България". Това обяви патетично на страницата си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев. Той е пуснал и снимка на много пачки по 50 и 100 евро без да обяснява какво се случва с всички иззети пари, които би трябвало да са описани като веществени доказателства по досъдебните производства.

Преди две седмици премиерът Андрей Гюров обяви, че при акциите на МВР към онзи момент срещу купуването на гласове са иззети над 500 000 евро, което представлявало бюджета на малка община. Той направи това в поредно видеообръщение към гражданите, тогава посветено на изборите.

Иначе Кандев продължи с постовете за акции и тенденции при купуването на гласове.Петима са задържани след разкрита нова схема за купуване на гласове, обяви главният секретар на МВР. "Плащането става онлайн през популярна платформа за онлайн разплащане. По време на разпита задържаните разкриват, че трябвало да открият на всеки желаещ сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас", пише той в пост във Фейсбук.

Сигналът по случая е получен на телефон 112. В него свидетел разказал, че няколко лица събират лични карти на хора и им дават пари, за да гласуват за конкретна партия на изборите.

"Колегите реагират бързо. Намират 7 души и два автомобила, които правят цялата организация. Открити са 2050 евро в банкноти по 10, 20 и 50 евро. Намерени са и 25 мобилни телефона, както и множество предплатени СИМ карти", пише още Кандев.

Часове по-рано главният секретар на МВР обяви, че е арестуван и кметът на село Солище, община Кърджали. Той бил в схема за купуване на гласове за предстоящите избори в неделя, твърди Кандев.

"Той е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия", написа професионалният шеф на МВР.

"По случая вече са проведени два разпита на свидетели пред съдия. Образувано е досъдебно производство. Разследването продължава, а кметът остава в ареста", добавя Кандев.

МВР твърди, че досега са арестувани над 200 души, но не казва колко от тях остават повече от 24 часа в ареста. Обичайно всички са пускани веднага.

Кърджали и Кърджалийско е особен обект на акциите на МВР. Само преди дни бе арестуван дори шефът на пощата в областния град. Тогава информацията пак бе пусната от Кандев. "От събраната информация става ясно, че той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април", написа той.

След това се включи и вътрешният министър Емил Дечев, който съобщи, че огромна група от партийни членове са отишли в Районното полицейско управление след задържането на шефа на областната пощенска станция в Кърджали.

"Става дума за симпатизанти на парламентарно представена формация. Те са били водени от кмета на града, който е и кандидат за народен представител. Опитвали са се доста агресивно да влязат в управлението. Може би са искали да изведат своя приятел", каза Дечев. Министърът обяви, че след като минат изборите, ще обяви класация на партиите, купували най-много гласове. "Всички, които извършват престъпления, са третирани еднакво. МВР има същото отношение към всяка партия", обяви Дечев.

В Кърджали водачи на листите са санкионираният по "Магнитски" Делян Пеевски за ДПС и Иван Демерджиев от Прогресивна България на Румен Радев, който е бивш служебен вътрешен министър, назначен точно от вече бившия президент.

Наскоро Кандев съобщи, че е разпитван по сигнал на бившия вътрешен министър и настоящ депутат на партията на Делян Пеевски Калин Стоянов за оказван натиск и предстоящи арести на кметове в Кърджалийско. Това станало по нареждане на прокуратурата. "Питаха ме дали познавам Иван Демерджиев и дали съм се срещал с него. Отговорих, че го познавам, но че не съм го виждал", каза Кандев.