Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове

Задържан е и член на секционна избирателна комисия, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

Днес, 07:01
Открити са над 11 000 евро, които са били укрити в таксиметров автомобил.

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са били арестувани за купуване на гласове. За това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. Направи го с пост във Фейсбук.

Полицейски действия са извършени на множество адреси в Разлог и в село Баня. Общинарят, когото Кандев представя само с инициалите В.Д., е бил задържан в село Баня. Другият арестуван – А.Г., е член на секционна комисия в селото. Има и трето задържано лице – И.Б.

Според поста на Кандев при полицейската операция са открити над 11 000 евро. Те са били "укрити в таксиметров автомобил, използван за логистично обезпечаване на разпределението на средствата към крайни получатели".

Трима свидетели са били разпитани пред съдия, като са потвърдили, че са получили парични суми в размер на 50 евро, с цел упражняване на вот в полза на конкретна политическа сила.

"Заявявам категорично, че органите на МВР осъществяват непрекъснато наблюдение върху лица, замесени в купуване на гласове, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Никой, който участва в подобни престъпления, не трябва да се чувства спокоен", обявява Кандев във Фейсбук.

