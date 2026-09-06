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България е критична и в НАТО, и в ЕС, каза управляващ депутат

Днес, 17:43
Димитър Здравков оглавява Комисията по образование
БНР
Димитър Здравков оглавява Комисията по образование

Най-после българската външна политика е самостоятелна. Това заяви пред БНР Димитър Здравков, депутат от ПБ и председател на Комисията по образование, по повод упреците към управляващото мнозинство, че не е заело достатъчно категорична позиция, след като Германия обвини Русия в хибридни атаки - от дрон с експлозиви в Лайпциг до саботажи по инфраструктурата. "Не разбирам необходимостта да бъде събразявана с едни или други тенденции или клишета. Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник и заставаме редом с Германия в отговор на хибридни и всякакви други атаки.  За да я има България, тя трябва да води независима външна политика. Имаме мнение и в НАТО, и в ЕС и ако то е критично, не означава, че сме противници на тези съюзи, а че сме загрижени за решенията, които се взимат в тяхЩе продължаваме в духа на отстояване на самостоятелна, държавноотговорна и полезна за България външна политика, онази, която поставя националния суверенитет и икономическия ни интерес на първо място", заяви депутатът Здравков.

"За да имаме силна външна политика, трябва най-напред да имаме грамотен и образован народ, който да може да я провежда", отбеляза още той.

"Има незабавна нужда от възстановяване на възпитателната функция на българското училище. С въвеждането на новия предмет "Релия и добродетели" ние се опитваме да започнем формирането на личности, в които да е основополагащо доброто. Образованието е консервативна система и тя трябва да остане такава, но това не означа, че не трябва да припознава новите технологии. В тази ранна възраст обаче социалните мрежи формират у децата представа за живота, която е на базата на непроверена информация. Ние трябва да намерим решение. В противен случай няма да може да подготвим личности, които да взимат решения за живота", каза Здравков. 

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Прогресивна България, Димитър Здравков

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