Преориентирането на общинари към "Прогресивна България" е лавина

Преориентирането на членове на местната власт към "Прогресивна България" (ПБ) през последните месеци е подобно на лавина. След публикацията миналата седмица на "Сега" "Кой кум, кой кмет... Радев овладява десетки общини без избори" ни се обадиха читатели "със забележка" за невключени хора от техния район, прескочили към ПБ. В статията беше отбелязано, че е пряко сили процесът да се обхване, но ето някои несправедливо пропуснати случаи, с уточнение, че това са само водещите лица на ПБ в съответните общини; съветници, чиновници и т.н. допринасят за партията на Румен Радев и просто като активисти:

Кметът на община Вълчи дол Калоян Цветков е лидер на местната структура на ПБ. През 2023 г. той е избран с бюлетината на ИТН. "Нема лабаво" - организационен секретар е Преслав Петров, зам.-кмет.

Кметът на Лясковец Васил Христов е ознаменувал с лично присъствие учредяването на структурата на ПБ във Велико Търново. Избран е през 2023 г. чрез земеделска листа.

Структурата в община Марица се оглавява от дама - председателят на общинския съвет Виолета Христодулова. Избрана е чрез БСП.

В Стрелча координатор е Рашко Ганчев, зам.-председател на общинския съвет. Довчера - земеделец.

В Криводол - двама общински съветници са координатор и организационен секретар.

Дългогодишният кмет на Свищов Генчо Генчев, който на последните местни избори е издигнат от ГЕРБ, а по-рано и от БСП, не участва в ПБ. Обаче според хора от града местната структура е учредена в свързаното с него заведение в родното му село Царевец. Официално координатор е жена, общински служител (ръководител на общинския Дневен център за деца с увреждания).

Любопитно е, че и кметът на Кюстендил Огнян Атанасов ("Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"), макар да не участва в инициативния комитет на Илияна Йотова, успя да й демонстрира крепко приятелство. Преди 3 дни я посрещна радушно и заедно отбелязаха Празника на плодородието с топли думи за Кюстендил, трудовите му хора и "слънцето върху вълшебната Осоговска планина" (цитатът е от Йотова).

ДВЕ ОТ ДВЕ В ДВЕ МОГИЛИ

Две жени бяха конкуренти на извънредните кметски избори през 2025 г. в русенската община Две могили. Едната стана кмет, след което взе другата за зам.-кмет. Втората напусна общината тъкмо когато Радев напусна президентството. И сега оглави ПБ в Две могили.