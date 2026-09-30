Гюров оглави класацията по предизборни дарения

Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев засега се нарежда първи по предизборни дарения от граждани. Той е събрал 163 600 евро, както показват данните от регистъра на Сметната палата към 20 часа на 2 октомври. Най-голямото единично дарение е за 100 000 евро от Калоян Данчев, който е посочил трудови доходи като произход на средствата.

От страна на членовете на инициативния му комитет засега няма постъпили средства. Сред спонсорите на кампанията на Гюров се забелязват доста депутати от "Демократична България", която подкрепя кандидатурата му. С пари са помогнали Джипо Джипов – 10 000 евро; Ивайло Мирчев и Божидар Божанов – по 5000 евро; Александър Симидчиев – 2000 евро; Анна Бодакова, Свилен Трифонов, Александра Стеркова, Атанас Славов, Димитър Найденов, Елисавета Белобрадова – по 1000 евро.

Комитетът на Йотова е отчел до момента 86 740 евро парични дарения - наполовина на събраните от основния им съперник. От членовете на комитета единствено засега пари е дал Петър Кънев - бивш депутат от БСП, който е предоставил сумата от 5000 евро за кампанията на Йотова. Поддръжници на Гюров я обвиниха , че като действащ президент тя се ползва от широките възможности и ресурси на президентската институция, но от "Дондуков" 2 отрекоха обвиненията.

Даренията за двамата водещи кандидати изчерпват засега общия размер на средствата, отчетени в регистъра – 250 340 евро.