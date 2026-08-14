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Иван Христанов ще участва в президентските избори

Служебният министър на земеделието ще е независим кандидат

Днес, 08:30

Категорично ще участвам на предстоящите президентски избори. Това заяви тази сутрин в ефира на NOVA бившият служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов.

Той ще бъде независим кандидат, кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет. В него ще влезе Денис Ризов от "Ахат". 

"Не разчитаме на партийна подкрепа. Разбира се, ако дойде време за балотаж, всеки, който иска да подкрепи кандидатурата ми, е добре дошъл“, категоричен бе той. Засега той не поиска да обяви име за вицепрезидент. "Той е с граждански, обществен и експертен профил. Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората", добави Христанов.

"Решението не беше лесно и и в никакъв случай спонтанно. Трябва да заявим силна надпартийнна гражданска народна позиция за кандидат за президент", подчерта бившият министър.

Според Иван Христанов България от 36 години не е имала президент, който разбира икономиката, бизнеса и изпълнителната власт.

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