Земеделският министър открил
склад на хранителната мафия

21 Март 2026
Иван Христанов се зарече, че ще унищожи хранителната мафия
Иван Христанов се зарече, че ще унищожи хранителната мафия

Земеделският министър Иван Христанов съобщи в предаването "Офанзива", че вчера при координирана акция на министерството, БАБХ и полицията в Хасково е открит хладилен склад със стотици тонове храна без срок на годност, приготвена за преопаковане и продажба. Министър показа снимки на масло на известна германска марка, месо, стотици нахвърлени палета с някакви хранителни стоки.  Акцията е започнала вчера следобед. Складът е запечатан и се охранява. Подготвят се материали за прокуратурата и ГДБОП. Един от директорите в БАБХ се опитал да саботира акцията, министърът заяви, че ще бъде уволнен. "Който се опитва да прикрие хранителната мафия, ще бъде веднага отстранен", каза Христанов. 

Собствениците на склада са установени, "подозираме, че са фалшиви", обясни министърът. Инвентаризацията на стоките ще продължи и в понеделник. 

"Говорим за мащабна операция, която е вървяла години наред и е тровила българския народ заради липсата на контрол", каза министърът и подчерта, че "тези неща не могат да станат без покровителството на ключови фигури от държавната администрация". 

Христанов обясни, че продължават проверките за произход на храните - дали са внос, дали са местни, дали са замразени или охладени. 

 

