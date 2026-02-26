Христанов: "Магазин за хората" е губещо предприятие

Държавното предприятие "Магазин за хората", което бе създадено през август миналата година с 10 млн. лв. от държавния бюджет, работи на загуба и не е ясно кога и дали изобщо може да излезе на печалба.

Това заяви служебният министър на земеделието Иван Христанов в интервю за бТВ. Той посочи, че е останал шокиран от бизнес-плана и финансовите отчети на държавната верига от магазини за евтини хранителни и нехранителни продукти, които засега само щандове в около 50 обекта на ЦКС в Пловдивска област.

"За 2025 г. приходите от продажби са 200 хил. лв., а разходите - 250 хил. лв. За тази година очакванията им са да достигнат 37 млн. лв. приходи, което не е ясно как ще стане. Те очакват да излязат на печалба, едва когато достигнат оборот от 120 млн. лв. на година", разказа Христанов.

Служебният министър припомни, че проектът за държавни магазини за евтини храни в малки населени места е силно политически обвързан още в самото начало. Припомняме, че държавното предприятие бе създадено с разпоредба в бюджета за 2025 г. по настояване на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

„Работата на държавата е да гарантира равни условия за всички, а не да влиза на пазара. Никой не е постигнал по-ниски цени с държавна намеса. Уважавам заявката за социална функция, но ако държим по-ниски цени на пазара с изкуствена интервенция, но в същото време покриваме загубата от друго място, това не са по-ниски цени, а субсидирани”, коментира Христанов.

Той заяви, че се прави анализ на дейността на "Магазин за хората", като акцентът е дали има икономически и социален смисъл от този проект.

ПРОВЕРКИ

Инспекторатът на Министерството на земеделието на храните е започнал и проверки на редица съмнителни случаи за завишени цени по обществени поръчки.

"Където и да проверяваме в МЗХ, виждаме надписване”, коментира още служебният министър на земеделието Иван Христанов.

Той даде пример със случай, при който на частен оценител на умрели от шарка животни за 60 дни работа са платени 140 хиляди лева - по 3000 лв. на ден. Става дума за оценител, който работи сам и реално брои труповете, уточни министърът.

Друг фрапантен случай е с инсинератор за животни в Пловдивско, за който са плащани по 1700 евро на денонощие. "Поръчката е дадена на фирма на Христофорос Аманатидис, по-известен като Таки. По нея държавата плаща всичко - наем на площадката и на багера, които би трябвало фирмата сама да поеме. Цената е 1700 евро на денонощие при реална цена около 900 евро. Вероятно е имало споделяне на сумите", каза Христанов. Той уточни, че сега се проверяват шефовете на съответните дирекции, които са позволили това.

Обект на проверки са и обществени поръчки на "Напоителни системи". За пример бяха посочени поръчки за ремонт на канали до Съединение. "За извозване на пръст, което по принцип струва около 65-85 хиляди лева, държавата плаща 2 милиона лева", поясни Христанов.

По случая „Петрохан-Околчица” той посочи, че продажбата на държавна земя на Ивайло Калушев е извършена по "малко странен начин" – на 2 ноември е внесено искането, а до 30 ноември земята вече е продадена. „Това е необичайна скорост, но виждам, че на ниво министър е разпоредено да бъде продадена земята”, допълни още той и разказа, че когато през 2022 г. е бил заместник-министър на земеделието, повечето преписки за продажби на държавна земя са били с над 10 години давност, т.е. хората са чакали повече от 10 години да закупят земя. Освен това е ставало дума за закупуване на 100-200 кв. метра от частни лица, докато на Калушев е разрешено да закупи 5 декара.