"Магазините за хората" на Пеевски се появиха във виртуалното пространство

Обещаните от Пеевски "магазини за хората" с евтини стоки от първа необходимост все още ги няма, но пък държавната компания, която ще ги управлява, си направи сайт.

В него липсва информация за локациите на тези магазини в страната, но разбираме, че съвсем скоро ще има възможност за пазаруване онлайн.

Земеделският министър Георги Тахов обеща първият магазин от държавната верига да е в Пловдив и да отвори врати през септември. По-късно той се коригира и съобщи, че първите търговски обекти ще бъдат отворени в края на 2025 г. за Коледа.

От новопоявилия се сайт на държавното дружество става ясно, че се набират кандидати за доставчици на веригата магазини, както и партньори с търговски обекти над 20 кв. м, в които може да се продават хранителни стоки.

"Каним всички земеделски производители, животновъди, кооперативи, преработватели, интегрирани стопанства, фабрики и заводи, както и вносителите на хранителни и нехранителни стоки да станат наши партньори – прозрачно, бързо и лесно", призовава от сайта си дружеството. За целта то предоставя кандидатстване онлайн.

"Над 80 компании - производители и преработватели на хранителни продукти, изявиха желание да се включат в проекта, което показва силен интерес и потенциал за успешно партньорство в подкрепа на родното производство и хората в малките населени места", посочват от дружеството.

"Магазин за хората" ЕАД бе регистриран с голямо закъснение в началото на септември заради неясноти в структурата на дружеството. Назначен бе тричленен съвет на директорите - Николай Петров, Олга Стоянова и Ивайло Маринов.

Припомняме, че държавното дружество, което ще развива верига от магазини за хранителни и промишлени стоки с предимство от български производители и търговска надценка не по-висока от 10%, бе създадено с бюджета за 2025 г. За целта бяха отпуснати 10 млн. лв., но земеделският министър Георги Тахов обяви, че тази сума е само за учредяване на дружеството. И досега не е ясно откъде ще се финансира проекта.

Първоначално идеята бе лансирана от лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, който дори имаше идея тези магазини да се помещават в пощенските клонове в населените места. Впоследствие бе договорено да се ползва мрежата на Централния кооперативен съюз. Досега никой не е видял икономическа обосновка на странния проект, както и конкретен анализ на разходите, очакваните приходи и ползи.