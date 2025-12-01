"Щанд за хората" ще дебютира в 55 села и малки градове в Пловдивско

Не е ясно как в магазините на ЦКС с марката "КООП" ще съжителстват едни и същи артикули с различни цени.

Ръководството на създаденото преди четири месеца държавно предприятие „Магазин за хората“ се похвали, че е сключило договор за стратегическо партньорство с Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз - Пловдив. В резултат на това в оставище дни до Нова година в 55 малки населени места в Пловдивска област в съществуващи магазини на ЦКС ще се появят отделни щандове с "евтини" хранителни стоки.

Асортиментът ще включва над 45 артикула като олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и др.

От държавното предприятие казват, че цените им ще са "съпоставими" с промоционалните оферти на големите търговски вериги.

Припомняме, че бюджетът за тази година отпусна 10 млн. лв. за създаване на държавна търговска верига за хранителни и нехранителни стоки от първа необходимост с надценка не повече от 10% и с приоритет българско производство. Предложението дойде от лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, а държавното предприятие бе регистрирано с името "Магазини за хората". В последните дни стана ясно, че никаква верига няма да има, а вместо това държавната фирма ще играе ролята на комисионер и доставчик на съществуващи магазини в малки населени места.

Обещанията на Тахов бяха, че първите магазини от веригата ще се появят през септември, после стана ясно, че на този етап ще има само щандове с "народните" стоки във вече съществуващи магазини. Не е ясно как в магазините на ЦКС, които продават същите стоки, ще съжителстват едни и същи артикули с различни цени.

"Благодарение на партньорството повече от 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до качествени и изгодни български продукти близо до дома си — без необходимост от пътуване до големите градове", обясняват от държавното дружество.

Къде ще бъдат разкрити новите "щандове за хората":

В градовете Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и в села Ахматово, Бачково, Белозем, Богдан, Богданица, Ведраре, Войводиново, Голям Чардак, Горна Махала, Долнослав, Драгомир, Дуванлии, Иганово, Искра, Калековец, Каравелово, Кочево, Кръстевич, Кърнаре, Михилци, Моминско, Новаково, Поповица, Правище, Розино, Селци, Слатина, Столетово, Тополово, Триводици, Трилистник, Христо Даново, Червен, Чешнегирово, Чалъкови, Ясно поле.

През декември ще заработи и мобилен магазин. Сергията на колела ще обслужва селата Руен, Скобелево, Извор, Дедово, Чехларе, Бабек, Свежен.

"Амбицията на компанията е през 2026 г. да изгради национално покритие и устойчива мрежа за достъп до предлаганите от него продукти във всички региони на страната", посочват от държавното дружество. Паралелно с това щяло да се работи и по следващите етапи от развитието, свързани с откриване на "пълноценни физически обекти — както франчайз магазини, така и локации, оперирани изцяло от „Магазин за хората“ ЕАД".