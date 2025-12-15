Първите "щандове за хората" отварят без плодове и зеленчуци

На този етап "магазините за хората" са "щандове за хората".

Без плодове и зеленчуци и с някои по-скъпи храни от тези в големите супермаркети стартираха първите "щандове за хората" на държавната търговска верига.

Държавното предприятие "Магазин за хората" бе създадено със закона за бюджет 2025 г. от управляващата коалиция с идеята да продава хранителни и нехранителни стоки от първа необходимост с търговска надценка не по-висока от 10%, за да бори спекулативното вдигане на цените преди приемането на еврото.

С осем месеца закъснение днес бяха открити първите "народни" щандове вместо магазини. Те се намират във вече съществуващи магазини за хранителни стоки на Централния кооперативен съюз в 70 населени места в Пловдивско.

"Основното предимство на тези стоки е цената. Идеята е хората в по малките населени места да имат достъп до също така добри цени, както ние в големите населени места", посочи изпълнителният директор на дружеството Николай Петров, който официално откри днес щанд в град Куклен.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители. На този етап не се предвижда зареждане на плодове и зеленчуци, посочи Николай Петров.

На щандовете в магазина в Куклен 1 кг брашно се продава за 1 лв.; 1 кг захар - за 1,59 лв.; литър олио - за 2,79 лв.; 1 кг ориз - за 1,78 лв.; 1 кг боб - за 3,30 лв., предаде БТА.

Потребители разпространиха рекламни материали от първите "народни магазини", в които не за всеки продукт е обозначен производителят. Това е странно и буди съмнение дали не става въпрос за вносна стока, въпреки, че една от целите на създаването на държавната верига "Магазин за хората" е да осигури пазар с предимство на българските производители.

Впечатление прави и цената на литър олио "Клас", която се оказва с 0.40 лв. по-висока от същия артикул, предлаган в голяма търговска верига.

"До момента сме подписани договори с 11 производителя, водят се преговори и с други", обясни Николай Петров.

За избор на производителите е било направено масово проучване на пазара и директен мейлинг. Тези, които са се отзовали на поканата, са минали през последваща оценка на качеството на продукта и на цената. "Там, където тези две неща са съвпаднали, те бяха поканени на окончателни разговори", каза Петров.

Той не изключва повишение на сегашните цени, с които стартират "щандовете за хората". Това може да се случи, когато закупните цени се повишат вследствие на инфлационни процеси. "Ние сме договорили цените поне за 2 месеца да не мърдат", каза Петров.

По думите му ниската цена ще бъде постигана "благодарение на много ефективната логистика" и "нискоразходния модел" на "Магазин за хората" ЕАД. "Освен Съвета на директорите, (съставен от трима души - бел. ред.) , в дружеството работят още 4-ма души. Благодарение на това имаме много нисък разход да докараме стоката от производителя до тези магазини", каза Петров.

Планира се към края на февруари 2026 г. да има конкурс за логистика, което да позволи обектите да се разширят. Амбицията на държавното дружество е до края на 2026 г. да има обекти в цялата страна, като се привлекат различни доставчици.

Като "минимална" обяви Петров инвестицията в зареждането на първите 70 обекта. Гласуваните 10 млн. лв. за учредяване на компанията ще бъдат използвани като оборотен капитал, а до момента са разходвани около 1%.

Припомняме, че въпросното държавно дружество с 10 млн. лв. уставен капитал бе създадено изненадващо при второто четене на закона за бюджет 2025 в пленарна зала. То е 100% собственост на Министерството на земеделието и храните и бе създадено по предложение на ДПС-Ново начало без никаква икономическа обосновка, нито анализ на разходите, очакваните приходи и ползи.

Забавяне на инфлацията

През ноември 2025 г. месечната инфлация е 0.5%, а годишната спрямо ноември 2024 г. е 5.2%. Това е забавяне на инфлацията, след като предният месец НСИ отчете годишно ниво от 5.3%.

През ноември най-силно са скочили цените в групата "Развлечения и култура“ - с 3.7% и "Транспорт“ - увеличение с 1.3%, заради поскъпване на дизела с 4.1%, а на бензина с 1%.

Инфлацията на хранителните продукти през ноември е 0.1%, като най-осезаемо са поскъпнали зеле, цитрусови и южни плодове, зрял лук, ябълки, чесън и праз и листни зеленчуци.