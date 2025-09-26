Дори един "Магазин за хората" няма да отвори за година време

Отварянето на първия "Магазин за хората" се отлага за края на годината, съобщиха от земеделското министерство.

Преди три месеца министър Георги Тахов каза, че пилотната бакалия от бъдещата държавна верига за основни продукти без надценки ще е готова през септември в Пловдив.

От министерството обясниха пред "24 часа", че още се работи по финализирането на продуктовия асортимент, като се водят разговори с партньори и доставчици за селекция от най-необходимите стоки за всяко домакинство. Целта е още при старта да се предложат поне 30 продукта и това да се случи преди края на годината, обявиха от ведомството.

"Приоритет на ръководството на Дружеството е да се стартира устойчиво и с необходимата прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпна цена. Това поставя интересите на хората на първо място", заявиха от министерството.

Идеята за "Магазини за хората" бе представена от лидера на ДПС-НН Делян Пеевски миналия януари. След това Министерство на земеделието се зае да я претвори в дела. В бюджета бяха предвидени 10 милиона лева. Дружеството бе регистрирано едва в началото на септември. 10-те милиона са нужни само за учредяването му. По този повод едноличният собственик - министърът на земеделието Георги Тахов, обясни, че въпросната сума е необходима само за учредяване на дружеството. Не е ясно с какви капитали "Магазин за хората" ще зареди обектите си, след като вече официално е създаден.

Предложението на Пеевски за "народните" магазини, в които стоките се продават само с 10% надценка, беше те да се помещават в пощенските служби в страната. Впоследствие бе договорено да се ползва мрежата на Централния кооперативен съюз. Днес на биофестивал във Велико Търново земеделският министър обеща на Нова година да отворят 50 магазина.