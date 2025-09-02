Държавната фирма "Магазин за хората" вече е регистрирана

Началният капитал от 10 млн. лв. е предвиден само за учредяване на държавното дружество "Магазин за хората", заяви земеделският министър Георги Тахов. Не е ясно с какви средства ще се зареждат народните магазини.

Държавната верига "Магазин за хората" официално вече е вписана в Търговския регистър като еднолично акционерно дружество, което е 100% собственост на Министерството на земеделието и храните. Това е станало на 29 август.

Създаването на държавното предприятие, което ще продава основни хранителни и нехранителни стоки с минимална надценка, се забави близо половин година, след като създаването му бе регламентирано в закона за държавния бюджет за 2025 г. Тогава бе определен начален капитал от 10 млн. лв., осигурени от бюджета, които според критиците на това популистко решение ще стигнат за зареждане само на един обект. По този повод едноличният собственик - министърът на земеделието Георги Тахов, обясни, че въпросната сума е необходима само за учредяване на дружеството. Не е ясно с какви капитали "Магазин за хората" ще зареди обектите си, след като вече официално е създаден.

Припомняме, че предложението за "народните" магазини, в които стоките се продават само с 10% надценка, дойде от лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски, който първоначално имаше идея те да се помещават в пощенските служби в страната. Впоследствие бе договорено да се ползва мрежата на Централния кооперативен съюз.

Държавното дружеството ще се управлява от тричленен Съвет на директорите, избрани с пет годишен мандат - Николай Петров, който ще бъде и изпълнителен директор, Олга Стоянова и Ивайло Маринов, става ясно от регистрация. Тяхната номинация бе оповестена от земеделския министър още преди месец.

Николай Петров е бивш оперативен директор на "Била България". "Той е с над 25 години лидерски опит в сектора на търговията на дребно. Специализирал е в управление на кризи, бизнес трансформация и оперативна ефективност. Успешно е изграждал и разширявал вериги супермаркети в България и Узбекистан, както и е участвал в множество проекти в Австрия, Германия и други европейски страни", се казва в представянето му от МЗХ.

Олга Стоянова е с близо 30 години юридически опит, като от 2014 г. насам заема различни позиции в структурата на Министерството на земеделието и храните. През годините два пъти е заемала и поста „Съветник на министъра“.

За Ивайло Маринов се знае, че е юрист по корпоративно и търговско право с утвърден опит в ефективното управление. Той е независим член в директорския борд, докато Петров и Стоянова са представители на държавата в дружеството.

Като съветник на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов е привлечен Димитър Спасов - дългогодишен управител на "Кауфланд България", в момента управляващ директор на веригата магазини "Тedi". С експертизата си в управлението на ритейл бизнес и логистични процеси той ще допринесе за стратегическото развитие и прилагането на ефективни търговски решения в рамките на инициативата, посочват от земеделското министерство.

Така двама бивши шефове на големи търговски вериги в страната са привлечени в екипа, който ще изгради и управлява държавните Магазини за хората.

От устава на дружеството става ясно, че съветът на директорите ще може да взима самостоятелни решения за откриване на процедури за обществени поръчки на стойност до 100 000 лв. Над тази сума, ще се иска разрешението на принципала - министъра на земеделието.

Освен това всеки член на директорския борд ще трябва да направи парична гаранция за своето управление в размер от три брутни месечни заплати. Този депозит ще се върне при прекратяване на договора за управление заедно с начислените лихви, след решение на министъра на земеделието.

Към дружеството се създава и фонд "Резервен", в който ще постъпват средства от реализираната печалба, както и от други източници с цел покриване на евентуални загуби и бъдещо увеличение на капитала. "Във фонд "Резервен" ще постъпват не по-малко от 1/10 от печалбата до достигане на 25% номиналната стойност на капитала", е записано в устава. Резервният фонд ще може да се пълни и с решения на министъра на земеделието.

Увеличението на капитала на "Магазин за хората" се предвижда да става с допълнителни емисии акции и по други начини, предвидени в закона.

Преди месец министър Тахов обяви, че първият магазин от държавата верига ще бъде открит в Пловдив през септември и той ще бъде пилотен. За по-нататък ще се ползват магазините на Централен кооперативен съюз, които са над 1000 в страната. В някои от тях ще има само щанд на държавното предприятие, а в други - ще се използва целият магазин, уточни Тахов.

Продължава да е неизвестно каква ще е инвестицията в разработването на веригата, както и с какви продукти и по какъв начин ще бъдат зареждани "магазините за хората".