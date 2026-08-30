Асен Генов, който първи направи дълго интервю с доброволката и журналистката на свободна практика Гергана Петрова от Струмяни, публикува във "Фейсбук" своята версия за случилото се.

"Ще направя едно обосновано предположение какво най-вероятно се е случило в село Струмяни.

Според мен, пиар екипът на министър-председателя е имал намерение да представи пред обществото единствено контролирано видеосъдържание – кадри, в които виждаме просълзени хора, благодарности за съчувствието и помощта, която държавата оказва на пострадалите от наводнението. С други думи – перфектно режисиран фото-оп за премиера, изграден по всички правила на политическия пиар и политическата пропаганда.

Пристигайки в селото, сценарият започва да се развива точно по план. Лош, но план.

Премиерът разговаря с местните жители, ръкува се с тях, получава усмивки и благодарствени думи. И точно тогава, сякаш от нищото, се появява една жена, която мълчаливо стои наблизо и снима всичко с телефона си.

В този момент целият внимателно подготвен план на пиар екипа е поставен под риск. Защото в нейния запис може да попадне не само поредната благодарност, а и нечия критика – за системното бездействие на държавата, за нерешените проблеми в региона, включително тези с водоснабдяването и канализацията.

Следва трескаво импровизирано съвещание между служители на НСО и хора от пиар екипа на премиера. Те успяват да установят коя е жената.

Оказва се, че е добре позната на местните власти и от години активно участва в протести именно по темите за водоснабдяването и канализацията в района.

Това очевидно започва да тревожи пиар екипа. Опасенията им стигат до НСО, а НСО – по силата на субординацията и мисията си да охранява министър-председателя – оказва натиск полицията да действа така, както впоследствие видяхме.

И в крайна сметка получаваме един истински тюрлюгювеч: зле замислен и още по-зле изпълнен опит за политически пиар сред хора, пострадали от бедствие, и един случаен човек, озовал се на неподходящото място в неподходящото време.

Именно затова този човек се оказва в районното управление. Всичко останало вече го знаем."

Пред Генов Петрова разказа подробно какво се е случило в петък в Струмяни по повод визитата на премиера. Тя е искала, но не е успяла да му разкаже, че токсичните отпадъци от потопа се изхвърлят в река Струма. В деня преди премиерската визита в селото пристигнали представители на Басейнова дирекция-Благоевград и са смятали да съставят акт на кмета. Но се обажда депутат от "Прогресивна България" и всичко е стопирано. Петрова не каза кой е депутатът.

Критична зона

Експерти по горите са очертали територия от 35 квадратни километра в община Струмяни, която е в критично състояние. Огледът е направен след опустошителния порой. Разчистването на района продължава.

Критичната площ е в ниската част на планината, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви над село Илинденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения, съобщи БНР.

Експертите са направили обход на целия район в Пирин, пострадал от предишното бедствие. Той бе изпепелен и обезлесен от огромен пожар миналото, а сега дойде потоп - излели са се над 200 литра дъжд на квадратен метър и огромното водно количества, безпрепятствено заради липсата на гора, се превърна в приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места.

В разчистването и възстановяването на коритото във високата част на реката участват доброволци, лесничеи, служители на парк "Пирин", пожарникари, както и тежка техника от "Главболгарстрой", която работи по два важни пътни проекта в района - обходния път на Кресна и пътя до граничния пункт "Струмяни-Берово".

Валежите в петък вечерта не са създали нови критични ситуации, каза пред националното радио кметът на община Струмяни Емил Илиев.