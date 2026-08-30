Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Асен Генов: PR-ите на Радев са се уплашили
от доброволката в Струмяни

Критична зона от 35 кв. километра се нуждае от спешни мерки, за да няма нови бедствия

30 Авг. 2026Обновена
Гергана Петрова даде първото си пространно интервю на влогъра Асен Генов
Гергана Петрова даде първото си пространно интервю на влогъра Асен Генов

Асен Генов, който първи направи дълго интервю с доброволката и журналистката на свободна практика Гергана Петрова от Струмяни, публикува във "Фейсбук" своята версия за случилото се.

"Ще направя едно обосновано предположение какво най-вероятно се е случило в село Струмяни.

Според мен, пиар екипът на министър-председателя е имал намерение да представи пред обществото единствено контролирано видеосъдържание – кадри, в които виждаме просълзени хора, благодарности за съчувствието и помощта, която държавата оказва на пострадалите от наводнението. С други думи – перфектно режисиран фото-оп за премиера, изграден по всички правила на политическия пиар и политическата пропаганда.

Пристигайки в селото, сценарият започва да се развива точно по план. Лош, но план.

Премиерът разговаря с местните жители, ръкува се с тях, получава усмивки и благодарствени думи. И точно тогава, сякаш от нищото, се появява една жена, която мълчаливо стои наблизо и снима всичко с телефона си.

В този момент целият внимателно подготвен план на пиар екипа е поставен под риск. Защото в нейния запис може да попадне не само поредната благодарност, а и нечия критика – за системното бездействие на държавата, за нерешените проблеми в региона, включително тези с водоснабдяването и канализацията.

Следва трескаво импровизирано съвещание между служители на НСО и хора от пиар екипа на премиера. Те успяват да установят коя е жената.

Оказва се, че е добре позната на местните власти и от години активно участва в протести именно по темите за водоснабдяването и канализацията в района.

Това очевидно започва да тревожи пиар екипа. Опасенията им стигат до НСО, а НСО – по силата на субординацията и мисията си да охранява министър-председателя – оказва натиск полицията да действа така, както впоследствие видяхме.

И в крайна сметка получаваме един истински тюрлюгювеч: зле замислен и още по-зле изпълнен опит за политически пиар сред хора, пострадали от бедствие, и един случаен човек, озовал се на неподходящото място в неподходящото време.

Именно затова този човек се оказва в районното управление. Всичко останало вече го знаем."

Пред Генов Петрова разказа подробно какво се е случило в петък в Струмяни по повод визитата на премиера. Тя е искала, но не е успяла да му разкаже, че токсичните отпадъци от потопа се изхвърлят в река Струма. В деня преди премиерската визита в селото пристигнали представители на Басейнова дирекция-Благоевград и са смятали да съставят акт на кмета. Но се обажда депутат от "Прогресивна България" и всичко е стопирано. Петрова не каза кой е депутатът. 

Критична зона

Експерти по горите са очертали територия от 35 квадратни километра в община Струмяни, която е в критично състояние. Огледът е направен след опустошителния порой. Разчистването на района продължава.  

Критичната площ е в ниската част на планината, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви над село Илинденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения, съобщи БНР.

Експертите са направили обход на целия район в Пирин, пострадал от предишното бедствие. Той бе изпепелен и обезлесен от огромен пожар миналото, а сега дойде потоп - излели са се над 200 литра дъжд на квадратен метър и огромното водно количества, безпрепятствено заради липсата на гора, се превърна в приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места.

В разчистването и възстановяването на коритото във високата част на реката участват доброволци, лесничеи, служители на парк "Пирин",  пожарникари, както и тежка техника от "Главболгарстрой", която работи по два важни пътни проекта в района -  обходния път на Кресна и пътя до граничния пункт "Струмяни-Берово".

Валежите в петък вечерта не са създали нови критични ситуации, каза пред националното радио кметът на община Струмяни Емил Илиев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гергана Петрова, Струмяни

Още новини по темата

Гергана Петрова: Виках и няма как премиерът да не ме е чул
29 Авг. 2026

ПБ обвини арестуваната журналистка в Струмяни в активно мероприятие
29 Авг. 2026

„Това си е моето село“ срещу „Това си е моята лична държава“
29 Авг. 2026

Арестът в Струмяни доведе до уволнение на шеф в МВР
28 Авг. 2026

PR акцията на Радев в Струмяни се провали: има двама задържани
28 Авг. 2026

Заложническата драма край Струмяни приключи
03 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ