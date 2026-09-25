Финалът на минималната заплата започна със скандал

След вчерашното бурно заседание на социалната комисия, днешното финално гласуване на промените за минималната заплата в Кодекса на труда започна със скандал. Темата отново е неясният характер на текстовете за критериите, които предлага правителството като постигната договорка между синдикати и работодатели. Промените в един от най-фундаменталните ни закони се гледат на второ четене от почти празна пленарна зала. Нервите са доста опънати, включително и защото председателят Михаела Доцова отброява секунди в изказванията на опозицията, като прекъсва изказванията им, без да прави забележки за надхвърляне на времето на депутатите от ПБ.

Депутатът Стела Николова (ДБ) откри дебата с хвърчащия лист, който вчера получиха депутатите в комисията от социалното министерство. На него са изброени истинските показатели, които ще се ползват за определяне на минималната заплата. Така в текстовете за Кодекса пише, че ще се ползва издръжка на живота, а в наредбата – че ще се ползва средногодишното изменение в индекса на цените от малката потребителска кошница. "Ето това ни карат да подпишем – празен лист. Концентрацията на власт в Министерския съвет означава, че 500 000 българи ще гадаят какво сънува Гълъб Донев", възмути се Николова. Средногодишното изменение на цените противоречи на формата на другите критерии – увеличението на заплатите, а производителността на труда ще се изчисли по средното й годишно увеличение за последните 10 г.

"Този лист сигурно е само във вашите чанти. А ние ще гласуваме доклад", отвърна на обвинението Мария Тодорова (ПБ). "Не, ние ще гласуваме закон, а Министерският съвет ще гласува наредба, която ще нарушава закона", посочи Стела Николова. Въпросният лист втори ден е ябълка на раздора – виждали са го само неколцина депутати, а социалното министерство така и не го внесе в деловодството, за да добие публичност. Председателстващата Михаела Доцова се измъкна от искането с твърдението, че се иска от нея да се правят неща, които не са уредени в процедурните правила за работата на парламента.

Друг голям проблем с новия механизъм е използването на сравнително стари данни за определяне на минималната заплата – за 2027 г. например ще се ползват данни за малката потребителска кошница за 2024/2025 г. и данни за производителност на труда до 2016 г. назад. Как ще се реагира при рязка промяна в ситуацията, попита Илиана Жекова от ГЕРБ. Няма яснота и как ще се използва новата оценка за адекватност на минималната заплата, която ще се прави веднъж на три години. Какво ще се прави, ако оценката установи, че в минал период минималната заплата е била неадекватна, беше друг въпрос, който повдигна Жекова.

Всеки път, когато се видят натясно, депутатите на Радев се скриват зад синдикатите и работодателите, които били истинските автори на договорките. Самият размер на заплатата за 2027 г. остава неясен на фона на всичките тези разправии.

Очаквайте подробности на живо от заседанието

Кои са спорните текстове

Минималната заплата вече ще се определя до 15 август на текущата година, като се вземат предвид следните критерии:

1. покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

2. общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

3. темп на растеж на работните заплати;

4. дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.