Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Финалът на минималната заплата започна със скандал

Днес парламентът окончателно ще приеме новите текстове в Кодекса на труда

25 Септ. 2026Обновена
Стела Николова показва хвърчащия лист, който дообяснява какво гласуват депутатите.
Стела Николова показва хвърчащия лист, който дообяснява какво гласуват депутатите.

След вчерашното бурно заседание на социалната комисия, днешното финално гласуване на промените за минималната заплата в Кодекса на труда започна със скандал. Темата отново е неясният характер на текстовете за критериите, които предлага правителството като постигната договорка между синдикати и работодатели. Промените в един от най-фундаменталните ни закони се гледат на второ четене от почти празна пленарна зала. Нервите са доста опънати, включително и защото председателят Михаела Доцова отброява секунди в изказванията на опозицията, като прекъсва изказванията им, без да прави забележки за надхвърляне на времето на депутатите от ПБ.

Депутатът Стела Николова (ДБ) откри дебата с хвърчащия лист, който вчера получиха депутатите в комисията от социалното министерство. На него са изброени истинските показатели, които ще се ползват за определяне на минималната заплата. Така в текстовете за Кодекса пише, че ще се ползва издръжка на живота, а в наредбата – че ще се ползва средногодишното изменение в индекса на цените от малката потребителска кошница. "Ето това ни карат да подпишем – празен лист. Концентрацията на власт в Министерския съвет означава, че 500 000 българи ще гадаят какво сънува Гълъб Донев", възмути се Николова. Средногодишното изменение на цените противоречи на формата на другите критерии – увеличението на заплатите, а производителността на труда ще се изчисли по средното й годишно увеличение за последните 10 г.

"Този лист сигурно е само във вашите чанти. А ние ще гласуваме доклад", отвърна на обвинението Мария Тодорова (ПБ). "Не, ние ще гласуваме закон, а Министерският съвет ще гласува наредба, която ще нарушава закона", посочи Стела Николова. Въпросният лист втори ден е ябълка на раздора – виждали са го само неколцина депутати, а социалното министерство така и не го внесе в деловодството, за да добие публичност. Председателстващата Михаела Доцова се измъкна от искането с твърдението, че се иска от нея да се правят неща, които не са уредени в процедурните правила за работата на парламента.

Друг голям проблем с новия механизъм е използването на сравнително стари данни за определяне на минималната заплата – за 2027 г. например ще се ползват данни за малката потребителска кошница за 2024/2025 г. и данни за производителност на труда до 2016 г. назад. Как ще се реагира при рязка промяна в ситуацията, попита Илиана Жекова от ГЕРБ. Няма яснота и как ще се използва новата оценка за адекватност на минималната заплата, която ще се прави веднъж на три години. Какво ще се прави, ако оценката установи, че в минал период минималната заплата е била неадекватна, беше друг въпрос, който повдигна Жекова.

Всеки път, когато се видят натясно, депутатите на Радев се скриват зад синдикатите и работодателите, които били истинските автори на договорките. Самият размер на заплатата за 2027 г. остава неясен на фона на всичките тези разправии.

Очаквайте подробности на живо от заседанието

 

Кои са спорните текстове

Минималната заплата вече ще се определя до 15 август на текущата година, като се вземат предвид следните критерии:

1. покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

2. общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

3. темп на растеж на работните заплати;

4. дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

минимална заплата

Още новини по темата

Минималната заплата все пак ще е най-много 672 евро
24 Септ. 2026

ПБ гласува "черна кутия" на кабинета за минималната заплата
18 Септ. 2026

Формулата за минималната заплата се оказа гъвкава
17 Септ. 2026

Гърция вдига минималната заплата на €1000 от 2028-а
06 Септ. 2026

Дори по старата формула минималната ни заплата е най-ниска в ЕС
29 Авг. 2026

Бюджет 2027: 660 евро минимална заплата и 2400 евро таван за осигуровки
28 Авг. 2026

Готови са промените в Кодекса на труда за минималната заплата
24 Авг. 2026

Новата формула даде 672,80 евро минимална заплата
21 Авг. 2026

Развръзката за минималната заплата ще е утре
20 Авг. 2026

По-бавната инфлация ще дърпа нагоре минималната заплата
19 Авг. 2026

Минималната заплата за 2027 г. ще е до 667 евро
18 Авг. 2026

Правителството ще дава диапазон на минималната заплата
17 Авг. 2026

Минималната заплата ще е между 650 и 670-680 евро
14 Авг. 2026

Минималната заплата ще се равнява по 50% от основната
12 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ