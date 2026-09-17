Формулата за минималната заплата се оказа гъвкава

Доста нагорещени страсти посрещнаха новите текстове за минималната заплата в Кодекса на труда в социалната комисия на парламента. Правителството издейства бърза писта за законопроекта с аргумента, че трябва да го има приет, за да заложи минималната заплата за 2027 г. в бюджета. Новите текстове бяха договорени от синдикати, работодатели и министри, като се считат за голям пробив, тъй като споровете как да се определя минималната заплата текат три години без резултат. На фона на безпрецедентното съгласие между синдикати и работодатели и взаимните реверанси за направените отстъпки, опозицията в комисията направи текстовете на пух и прах.

Основната причина за възмущението в парламента са твърде неясните формулировки по какви критерии трябва да се определи минималната заплата и каква тежест ще имат те. В проекта на правителството само пише, че ще се вземат предвид четири критерия, но те са формулирани толкова неясно, че на практика може да се ползват различни неща:

– покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

– общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

– темп на растеж на работните заплати;

– дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

В промените не е заложена и тежестта на тези критерии, макар че управляващите твърдят, че те ще носят равен процент. "Не искаме да сме гумен печат, искаме яснота. Трябва да вземем информирано решение, но как да го вземем", възмути се Илиана Жекова от ГЕРБ.

"Има законодателна йерархия и степен на абстрактност. Когато е кодекс, абстрактността трябва да е висока", поучи на законотворчество социалният министър Наталия Ефремова. За липсващата тежест министърът обясни: "Искаме да постигнем еволюция на законодателството. То дава гъвкавост и възможност за реални преговори, а искаме да насърчим колективното договаряне и социалния диалог". От думите на министъра се разбра, че тази гъвкавост може да означава и различна тежест на дадени критерии в някои години.

Практически нямаше опозиционен депутат, който да не е възмутен от тези общи текстове, като всички прогнозираха големи проблеми с приложението им. Допълнително въпросът се усложнява от очаквано решение на Конституционния съд за спирането на старата формула. На заседанието на два пъти се спомена, че предварителните становища на съдиите са, че решението на правителството е противоконституционно. Ефремова неглижира всички тези опасения, като заяви, че няма да има драматизъм, нито пък каша.

На няколко пъти добрият тон беше изпуснат. Депутати се надпреварваха със синдикалистите кой е подписал повече колективни договори през живота си. Опозицията скастри управляващите да не дават акъл кога могат да правят политически изказвания. Синдикатите пък предупредиха да не ги учат на синдикализъм. Имаше обиди на тема образованост и опити да се поучат младите депутати какво е нормативен акт (Кодекса) и какво е поднормативен – мистичната наредба, която трябва да внесе яснота кое колко ще тежи. По едно време депутатите на Радев опитаха да измъкнат министъра си, като посочиха представителите на синдикати и работодатели и казаха, че те са автори на текста, а министерството е само медиатор. На свой ред социалните партньори достойно браниха постигнатото разбирателство. "Ние един път да се разберем, и вие да ни кажете – какво сте се разбрали!", възкликна президентът на КНСБ Пламен Димитров. "Дайте ни доверие, че веднъж сме се разбрали, пък може да се разберем и занапред. Каквото е добре за бизнеса, е добре за хората", допълни той.

Накрая 10 депутати на ПБ подкрепиха текстовете, седем от опозицията гласуваха против, а един се въздържа. Колко точно ще е минималната заплата за 2027 г. все още не е ясно. В указанията за изготвяне на бюджета пише 660 евро, а максимумът по новата формула е 672,80 евро.