Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Посланикът в ОАЕ отрича връзка с мантинели и Пеевски

Днес, 10:19
9 януари 2023 г. Иван Йорданов връчва копия от акредитивните си писма на помощник-секретаря по протоколни въпроси в Министерството на външните работи и международното сътрудничество на ОАЕ Абдула Мохамед Алблуки.
МВнР
9 януари 2023 г. Иван Йорданов връчва копия от акредитивните си писма на помощник-секретаря по протоколни въпроси в Министерството на външните работи и международното сътрудничество на ОАЕ Абдула Мохамед Алблуки.

Посланикът в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов, когото вчера вътрешният министър Иван Демерджиев, намеси чрез баща му в схема за източване на пари от държавни поръчки, за да се плащат полети на Делян Пеевски, отрече да има връзки и с полетите, и с дружеството. 

"Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било", каза Йорданов пред bTV.

Демерджиев обясни вчера, че във фирма без дейност - фирма-касичка, са влизали пари от обществени поръчки за мантинели, печелени от четири дружество. Въпросната фирма-касичка е финансирала 36 полета на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Политикът отрече и се закани да сезира прокуратурата.

Министърът обясни, че дружеството, което е платило разходите за полетите, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Тук възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на поста не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му, добави министърът. "Дори при полета на фантазиите не съм си представял, че може поръчките за мантинели да са свързани с полетите на Пеевски", каза Демерджиев. Премиерът Румен Радев пък обяви, че посланикът ще бъде отзован по най-бързия начин.

Веднага след това министърът на външните работи Велислава Петрова спешно извика посланика. Ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента по предложение на Министерския съвет. "Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС", обяви министерството. Междувременно е разпоредена и проверка на дейността на българското посолство в ОАЕ.

Иван Йорданов стана посланик на България в Обединените арабски емирства с указ на президента Румен Радев от 17 ноември 2022 г. по предложение на първото служебно правителство на Гълъб Донев. Преди това той бе генерален консул на България в Дубай от 2018 г. и вече бе нашумял в общественото пространство.

Иван Йорданов попадна в медиите, когато насред кризата с коронавируса през април 2020 г. лично министърът на икономиката Емил Караниколов закара в Абу Даби с два самолета месо от фирма “Градус” и млечни продукти на контролираната от Пеевски “Лакрима”. С обратните полети бяха докарани 12 тона фурми, представени като “медицински консумативи” за борба с вируса. Тази странна  акция беше координирана от консула ни в Дубай. След избухването на гражданските протести в края на 2020 г. тогавашният премиер Борисов уволни Караниколов и още двама министри с мотива, че има съмнения за връзките им с Пеевски. Консулът обаче си остана.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Демерджиев, Делян Пеевски

Още новини по темата

МВР-шефът: Фирми за мантинели са плащали полети на Пеевски и наем на Горанов
18 Септ. 2026

Премиерът си поръча опрятни улични полицаи с добър английски

17 Септ. 2026

Води се разследване и за финансирането на групата от Петрохан
13 Септ. 2026

100 кг кокаин бяха хванати на входа на Бургас
04 Септ. 2026

Демерджиев: Въпросът е можеше ли да бъдат спасени 3 живота в случая "Петрохан"
03 Септ. 2026

МВР си създава алиби за провала със заглушителя
03 Септ. 2026

Арестът в Струмяни доведе до уволнение на шеф в МВР
28 Авг. 2026

Демерджиев извърши поголовна чистка в МВР в Бургас
25 Авг. 2026

Има данни за заглушаване на самолети, обяви Демерджиев
25 Авг. 2026

Прокуратурата отказа на ДБ да провери защо не проверява Пеевски
22 Авг. 2026

Прокуратурата нападна Демерджиев заради проверката на Пеевски
21 Авг. 2026

Прокуратурата разследва ГДБОП защо проверява Пеевски
20 Авг. 2026

Човек на ДС, Румен Петков и Доган стана съветник на Демерджиев
12 Авг. 2026

Демерджиев пита защо дело за милиони стои на трупчета
12 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки