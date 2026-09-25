Икономическа полиция проверява кмет на Пеевски

Икономическа полиция е иззела документи от малката шуменска община Никола Козлево. Пред сайта "За истината" от областната дирекция на МВР са казали, че се правят проверки в целия регион на възложители но обществени поръчки.

Никола Козлево се управлява от Исмаил Ибрям, който бързо при турболенциите в ДПС се преориентира към Делян Пеевски и стана един най-верните му кметове. Сменен бе председателят на общинския съвет, за да има прокметско мнозинство. Смененият председател (Турхан Каракаш) остана верен на Доган и след появата на "Прогресивна България" взе да работи за нея, а веднага след априлските избори си върна председателското място - така общинският съвет в Никола Козлево стана един от първите в страната, "обърнал палачинката" в посока Радев. Кметът Имрям обаче продължи да е верен на Пеевски, поради което ръководи в малцинство насред люти скандали.