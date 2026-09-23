Демерджиев даде Пеевски на НАП

Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група, съобщава МВР.

Сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация. Там е посочен дословно следният цитат: „На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен : Аз и моето семейство! Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.“

Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаквал НАП да провери:

- действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи;

- периода, през който са извършени тези разходи;

- източника и произхода на средствата, с които са заплатени;

- наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди;

- съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, пишат още от МВР.

Само час по-късно лидерът на ДПС и санкциониран по закона "Магнитски" Делян Пеевски реагира с пост във Фейсбук под заглавие "Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа!".

"Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи!", пише Пеевски.

Той обявява, че се надява НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите.

"Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев. Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ", посочва още Пеевски и добавя: "Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това".

Според лидера на ДПС "сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство". "Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване", твърди Пеевски..