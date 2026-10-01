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Управляващите режисират "медийните потоци" в парламента

ПБ отново отложи изслушването на Демерджиев за полетите на Пеевски, което сама искаше

01 Окт. 2026Обновена
Демерджиев ще разисква темите в рамките на различни медийни потоци, обяви Слави Василев.
БГНЕС
Демерджиев ще разисква темите в рамките на различни медийни потоци, обяви Слави Василев.

Опитвайки се неумело да жонглира с дневния ред на парламента, мнозинството на "Прогресивна България" сътвори гаф, като призна, че определя програмата според разбирането си за "медийните потоци".

Тази сутрин пленарната зала трябваше да започне работа с изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по твърденията му, че с пари от обществени поръчки за мантинели са финансирани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това изслушване беше поискано от самите управляващи, които го бяха насрочили за вчера, 30 септември. Тогава те сами го отложиха за днес под предлога, че шефът на МВР е ангажиран покрай убийството на бизнесмен в Пловдив.

Тази сутрин Демерджиев дойде при депутатите. Председателят на парламента Михаела Доцова, излъчена от ПБ, обаче внезапно поиска да се размести програмата – вместо изслушването за Пеевски, да се проведе такова за убийството. Опозицията одобри с единодушие пленарната зала да чуе министъра за престъплението, но се противопостави на отмяната на вече планираното изслушване.

"Явно има какво да криете. Стигнали сте до извода, че договорите с анекси за мантинели са ги правили ваши министри – Гълъб Донев и Шишков. Това щяхте да чуете от Демерджиев", нападна ги Хамид Хамид от ДПС. А Георг Георгиев от ГЕРБ посочи, че върху изявленията на правителството за мантинелите вече се градят цели политически кампании и случаят трябва да се изясни.

Мнозинството обаче, подкрепено изненадващо от "Възраждане", прокара промяната, която искаше. Тогава на трибуната излезе зам.-председателят на групата на ПБ Слави Василев, за да обяви, че двете изслушвания са различни теми. "Тези две отделни теми ще бъдат разисквани от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци", допълни Василев, което предизвика смях и удивление в залата.

"Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, на управляващата партия, е да създава медийни потоци. Не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Заради мантинелите загиват много хора. Срам, г-н Василев!", нападна го Костадин Ангелов от ГЕРБ. "Другата седмица ще му осигурим друг басейн", саркастично коментира Хамид Хамид. Съпартиецът му Станислав Анастасов недоволно посочи, че "парламентът не е телевизионно студио, което режисира разни постановки". И насмешливо се обърна към Демерджиев: "Излезте и обяснете защо карате г-н Василев да се излага тук и ние да му се подиграваме. Това наистина не е коректно към него."

Шефът на МВР мълчаливо изгледа цялата сцена, която депутатите разиграха пред него. Делян Пеевски пък нескрито се забавляваше с неумелите маневри на управляващите. А лидерът на групата на ПБ Петър Витанов обяви, че партията му нямало да влиза в "този коловоз на театралните постановки". Пленарната зала се захвана с изслушването за тежкото престъпление

Лидерът на ДПС Делян Пеевски открито се забавляваше с неумелите маневри на управляващите.
БГНЕС Лидерът на ДПС Делян Пеевски открито се забавляваше с неумелите маневри на управляващите.
Иван Демерджиев мълчаливо изгледа парламентарната сцена.
БГНЕС Иван Демерджиев мълчаливо изгледа парламентарната сцена.
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Ключови думи:

Прогресивна България, Иван Демерджиев, Делян Пеевски, Слави Василев

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