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ПП внася в КПК сигнал за конфликт на интереси на Слави Василев

Само преди дни Николай Денков обвини депутата от ПБ, че е скрил частен интерес за петролна фирма

Днес, 16:20
Слави Василев
БГНЕС
Слави Василев

„Продължаваме промяната“ (ПП) внася сигнал в Комисията за противодействие на корупцията с данни за наличие на частен интерес и неизпълнение на задължението за деклариране от страна на народния представител Слави Василев Василев от парламентарната група на „Прогресивна България“, съобщиха от пресцентъра на партията.

От „Продължаваме промяната“ посочват, че на 23 септември т.г. Народното събрание е отменило свое решение от 31 октомври 2025 г., с което е била наложена временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти (дизел и авиационно гориво). По време на пленарното заседание народният представител Слави Василев участва активно в дебата с изказване в подкрепа на отмяната, аргументирайки се, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване същият е гласувал „за“.

От справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, която потвърждава и медийни разкрития на BIRD.BG, търговското дружество „Ийст Петролеум“ ЕООД е учредено на 31 януари 2025 г. с едноличен собственик на капитала и управител Слави Василев Василев. Предметът на дейност на дружеството изрично включва търговия на едро и дребно с нефт и нефтопродукти, включително износ, посочват от ПП.

От партията отбелязват, че съгласно правилника на Народното събрание, който е с ранг на закон, при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем, е длъжен да го декларира. 

„Продължаваме промяната“ иска Василев да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато е защитавал решение за отмяна на забраната за износ на петролни продукти, което ще допринесе за увеличаване на цената на дизела, а вероятно и на другите горива.

Миналата седмица парламентът отмени временната забрана на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до държави членки на Европейския съюз, основно дизел и авиационно гориво. Проектът на решение, внесен от  Министерския съвет, беше подкрепен от управляващото мнозинство със 121 гласа, „против“ бяха 42-ма народни представители и 23-ма се въздържаха.   

Само преди дни Николай Денков от ПП обяви: "Аз не чух г-н Слави Василев да декларира, че има частен интерес с фирма, която той я е създал и я е прехвърлил на баща си. Той попада в полето на Закона за противодействие на корупцията и моят призив е да се заинтересувате какво и как се е случило". Той призова Слави Василев да обясни защо не е декларирал това обстоятелство за въпросната фирма. "Това е решението, което ще допринесе за увеличаване на горивата в България," предупреди той.

"Фирмата, която е собственост на баща ми, не изнася дизел извън страната. Тя продава в рамките на страната. И никакъв конфликт на интереси няма", коментира по-късно в НС Слави Василев. Той твърди, че отмяната на забраната за износ няма да повлияе на цените на горивата в страната.

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Ключови думи:

Слави Василев, конфликт на интереси

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